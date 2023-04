NBA／前公牛球星攜械遭逮捕 半年三度惹禍上身

前NBA球星葛登(Ben Gordon)離開聯盟後消失於媒體版面,沒想到,當他再次出現時,竟是和多起案件沾上邊。

根據《ESPN》報導,在美國時間星期二早上十點,有一些人報警表示,「有個男人正在康乃狄克州、史丹佛市的一家果汁店,表現出帶攻擊性的怪異舉動。」當警察到場時,這位男子的身分被確認為葛登,他當時仍在進行著動作。

警察最終決定制止葛登、,將他逮捕,並在搜查後發現他的口袋內有一把折疊刀,背包內還裝有電擊槍以及指虎。有鑑於此,葛登被指控攜帶危險武器、二級威脅、妨礙公務等三項罪名,之後,他被送往拘留所以及醫院進行心理評估,也在當晚繳納10000美元後獲釋。

事實上,這不是葛登首次因違法登上版面,他在十月份曾被指控於紐約機場毆打小孩,下個月又傳出在麥當勞攻擊保全,再加上這次案件,葛登在半年內三度與犯罪沾邊。

葛登在2004年被公牛隊選入後,逐漸成長為球隊最好得分手,也在之後與丹恩(Luol Deng)、韓瑞克(Kirk Hinrich)等人帶領球隊重返季後賽。不過,自從羅斯(Derrick Rose)橫空出世、成為球隊絕對核心後,葛登便離開公牛,之後逐漸淡出聯盟,如今只能藉由社會案件重獲關注,令人不勝唏噓。

Ben Gordon was arrested on weapons and threatening charges after he began behaving erratically in a Connecticut juice shop, per @NBCNewYork pic.twitter.com/IoI2FqjhrN