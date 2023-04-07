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NBA／前公牛球星攜械遭逮捕 半年三度惹禍上身

聯合新聞網／ 綜合報導
葛登在離開公牛後，曾輾轉活塞、黃蜂、魔術等球隊。 美聯社
葛登在離開公牛後，曾輾轉活塞、黃蜂、魔術等球隊。 美聯社

前NBA球星葛登（Ben Gordon）離開聯盟後消失於媒體版面，沒想到，當他再次出現時，竟是和多起案件沾上邊。

根據《ESPN》報導，在美國時間星期二早上十點，有一些人報警表示，「有個男人正在康乃狄克州、史丹佛市的一家果汁店，表現出帶攻擊性的怪異舉動。」當警察到場時，這位男子的身分被確認為葛登，他當時仍在進行著動作。

警察最終決定制止葛登、，將他逮捕，並在搜查後發現他的口袋內有一把折疊刀，背包內還裝有電擊槍以及指虎。有鑑於此，葛登被指控攜帶危險武器、二級威脅、妨礙公務等三項罪名，之後，他被送往拘留所以及醫院進行心理評估，也在當晚繳納10000美元後獲釋。

事實上，這不是葛登首次因違法登上版面，他在十月份曾被指控於紐約機場毆打小孩，下個月又傳出在麥當勞攻擊保全，再加上這次案件，葛登在半年內三度與犯罪沾邊。

葛登在2004年被公牛隊選入後，逐漸成長為球隊最好得分手，也在之後與丹恩（Luol Deng）、韓瑞克（Kirk Hinrich）等人帶領球隊重返季後賽。不過，自從羅斯（Derrick Rose）橫空出世、成為球隊絕對核心後，葛登便離開公牛，之後逐漸淡出聯盟，如今只能藉由社會案件重獲關注，令人不勝唏噓。

公牛

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