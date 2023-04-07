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NBA／從不被看好到今天才遭淘汰 爵士主帥：為自己驕傲

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
爵士主帥哈迪。美聯社
爵士主帥哈迪。美聯社

年輕的雷霆與爵士在今天進行本賽季最後一次交手，儘管最終取勝的雷霆提高了搶下附加賽門票的機率，而輸球的爵士則是確定無緣季後賽，但兩軍從本賽季不被看好到最後都打出令人眼睛為之一亮的表現，其中陣容大換血的爵士主帥哈迪（Will Hardy）就表示，已經為球員的表現感到驕傲。

爵士本賽季季前在送走了球隊一哥米契爾（Donovan Mitchell）與禁區守護神戈貝爾（Rudy Gobert）後，一度被認為將走向重建之路，不過新加入的馬卡南（Lauri Markkanen）不僅打出個人生涯第一個全明星賽季，年輕中鋒凱斯勒（Walker Kessler）更展現了接棒球隊門神的實力，搭配上爵士原有陣容，讓他們一度有機會衝擊附加賽，甚至是季後賽。

不過在今天球隊人手不足且最終不敵雷霆後，爵士的季後賽美夢也正式破滅，不過對於本賽季已經展現出競爭力的球隊新陣容，總教練哈迪也直言已經對於球員表現感到滿意，「這是一個艱難的時刻，但我認為除了為我們的表現感到驕傲外，本賽季我們不該有其他的情緒，必須要坦然面對自己的不完美。」

哈迪坦言，本賽季爵士從不被看好到一度有機會衝擊附加賽，外界對於他們的看法也相當兩極，但他說：「人們對我們本賽季的看法可以分成兩種，一種是只看戰績，另一種是真的看了比賽，我們已經經歷了很多困難，但卻持續在奮鬥，我為球隊表現感到驕傲。」

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