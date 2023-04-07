NBA／熱火擒76人 爭取直接進入季後賽機會

NBA例行賽即將結束，熱火隊今天在巴特勒與赫洛各得24分的表現下，以129比101戰勝費城76人隊，這場勝利讓熱火隊有機會免打附加賽，直接進入季後賽。

法新社報導，熱火隊在例行賽還剩2場的情況下，仍有機會自籃網隊手中奪得東區第6，直接進入季後賽，避免最後因排在7至10名而必須參加附加賽。

然而，熱火隊需要外力協助，因為籃網只要拿下最後2場比賽的其中1場勝利，就可直接晉級季後賽。籃網明天將對上魔術，9日對手是76人。

熱火今天出戰76人，巴特勒（Jimmy Butler）全場攻下24分，其中14分是在第3節砍進，另有6次助攻，他在第4節下場休息。阿德巴約（Bam Adebayo）與史特魯斯（Max Strus）分別貢獻14分。

赫洛投進了全隊18個三分球的其中5個，他表示熱火隊目前更專注於穩定性，而不是避免進入附加賽。

赫洛表示，「我們就是要保持一貫性，無論如何，身處何處，都帶著同樣能量上場。」並說：「無論我們最終是第幾種子，我們都會沒事的，我們喜歡我們的機會。」

至於76人方面，全隊此役出現17次失誤，上半場落後21分。76人戰績篤定成為東區第3種子，排在公鹿與塞爾蒂克之後。

76人替補球員麥丹尼爾斯（Jalen McDaniels）在第1節結束前投進三分球將分差縮小，第一節打完以31比41落後，但熱火在第2節持續發威擴大領先，一波10比0攻勢以斯特魯斯的三分球作結，取得67比42領先。

熱火隊一度領先達33分之多，季後賽門票已到手的76人隊，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在第4節讓先發球員全部下場休息，他表示「今晚是一場練習」。

76人中鋒恩比德（Joel Embiid）在4日的比賽中狂砍52分，帶領全隊險勝塞爾蒂克，他今天拿下21分，哈登（James Harden）得14分。