NBA／前一次輸球已是3個月前 杜蘭特躋身180俱樂部

太陽在今天遭遇同樣已經晉級季後賽的的西區戰績龍頭金塊，靠著杜蘭特（Kevin Durant）、保羅（Chris Paul）攜手砍進13顆三分球、拿下54分，以4分差距險勝金塊，而這一勝不僅保持了杜蘭特近3個月出賽不曾吞敗的紀錄，他個人也躋身180俱樂部，有望繼10年前再一次達成此紀錄。

杜蘭特在今天出戰金塊的比賽中，以18投9中，其中三分球10投6中的高水準表現，攻下29分外帶7籃板、4助攻，而經過這場比賽後，杜蘭特本賽季命中率也提升到5成6、三分球命中率4成04、罰球命中率9成19，正式躋身「180俱樂部」。

而這也是杜蘭特繼2012-13賽季後，再一次有命中率5成、三分球命中率4成和罰球命中率9成以上的成績，在NBA史上過去僅有9人曾達成過此紀錄，且僅有「大鳥」柏德（Larry Bird）和奈許（Steve Nash）曾達成2次以上，而本賽季不僅杜蘭特，勇士主控柯瑞（Stephen Curry）也將成為第3位生涯2次以上踏足「180俱樂部」的球員。

對於今天出賽40分鐘且幫助球隊擊敗西區龍頭金塊，個人也連續出賽10場不曾輸球，杜蘭特說：「我感覺很好，尤其是能在比賽為後階段留在場上讓我覺得很棒，40是我很喜歡的數字，我希望自己的出賽時間就在這個上下。」

談到隊友保羅同場轟進7顆三分球創生涯新高，杜蘭特則說：「我認為很多球隊都會迫使我們去讓保羅得分，對方最好的防守者通常都是來面對我和布克（Devin Booker），所以這對保羅來說是個機會，但每一場比賽狀況不同，有時候我們需要保羅透過助攻來引領我們，有時候則需要他打出侵略性。」