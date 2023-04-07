NBA／睽違4年「詹杜對決」如期上演？KD有望打上半場

詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）兩大當代超級巨星已4年多沒正面對決，太陽明天將作客湖人主場，不過目前太陽已鎖定西區第4，且杜蘭特今天上場40分鐘才力退金塊，有消息指出太陽主力球員可能輪休，太陽主帥威廉斯（Monty Williams）則對此做出回應。

談到是否會讓杜蘭特等主力球員輪休，威廉斯表示：「我們現在還沒正式評估，有可能讓他們打上半場，也有可能做出其他決定。」

由於詹姆斯年紀漸長，杜蘭特也陸續遭遇各種傷病，加上兩人分屬東、西區等因素，總是巧合錯過對決。上次「詹杜對決」是2018年12月26日的聖誕大戰，當時效力勇士的杜蘭特攻下21分7助攻，詹姆斯則拿下17分13籃板率領紫金大軍以127：101贏球。

目前湖人41勝39敗，排名西區第7，戰績和鵜鶘相同，落後快艇、勇士1場勝差。由於湖人對勇士、鵜鶘有對戰優勢，對快艇處劣勢，若湖人能拿下賽季最後2戰，且快艇2戰全敗、勇士輸1場比賽，湖人將以第5名身分晉級季後賽，對上太陽。