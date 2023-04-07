NBA／還有機會拿西區第五！ 美媒列湖人季後賽可能情勢

隨著賽季來到尾聲，各隊最終排名也逐漸變得清晰可見。美媒稍早便列出了從附加賽外一路衝回季後賽的湖人隊，接下來可能的戰績走向。

湖人隊在日前擊敗爵士後，就確定至少保有附加賽名額，不過，於「洛城內戰」再次敗給快艇後，外界便對湖人能再進一步提升排名感到悲觀，不過，事實上他們還有機會上升至西區第五名。

雖然同樣為41勝39負，但湖人因對戰紀錄較佳而超過鵜鶘，位居第七名，距離第五名的快艇、第六名的勇士隊僅一場勝差。若湖人能拿下賽季最後兩戰，且快艇兩戰全敗、勇士輸掉一場比賽，則湖人將以第五名身分晉級季後賽，預計對上太陽隊。

這個情況需要自助以及天助，所以可能性相對較低。目前較有機會的發展，是湖人能爬上第六名，屆時，他們最有可能在季後賽首輪對陣國王隊、二輪遇上灰熊或附加賽球隊。若不幸以第七名或第八名做收，則湖人必須贏得附加賽，在季後賽第一輪對上龍頭金塊隊或是灰熊。

即便局勢已相對明朗，西區5~10名排名競爭仍十分激烈，湖人也必須掌握每場比賽，才有機會獲得較好的爭冠位置。