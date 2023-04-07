NBA／雷霆擊退爵士穩住排名優勢 獨行俠想晉級剩唯一路徑

雷霆和爵士都是本季打出驚奇的球隊，今天雷霆以114：98輕取爵士後，開季一度高居西區龍頭的爵士正式出局，雷霆則將持續奮戰，主將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）直言心情相當興奮。

本場比賽雷霆幾乎一路領先，全隊7人得分上雙，其中亞歷山大拿下22分7助攻7籃板。爵士則以後衛鄧恩（Kris Dunn）22分8助攻7籃板表現最為出色。

雷霆賽後戰績39勝42敗，西區第10；獨行俠38勝42敗緊追在後。由於雷霆本季對上獨行俠有2勝1敗的優勢，所以獨行俠若想晉級，剩下唯一路徑，就是最後兩戰面對公牛、馬刺皆要贏球，且雷霆最後一戰要輸給灰熊。

對此亞歷山大表示：「我們有注意到這情況，我們可以控制自己的命運。如果我們贏灰熊就能進季後賽，我很興奮，這是一個好機會。」

雷霆藉由爵士的失誤搶下26分，是獲勝的一大關鍵。上演3次抄截的雷霆前鋒維金斯（Aaron Wiggins）表示，「他們有一些球員缺陣，剩下球員在場上不穩定，所以我們能閱讀他們的進攻。」

爵士老將歐林尼克（Kelly Olynyk）今天拿下16分14籃板8助攻，卻也發生7次失誤。談到球隊正式被淘汰，他坦言很難受，「我在聯盟打了10年，打過季後賽，也打過總決賽，被正式淘汰的感覺仍相當糟糕。」