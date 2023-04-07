NBA／太陽險勝「替補」金塊！KD上場時間超過40分鐘
金塊昨天正式鎖定西區龍頭，今天作客太陽的比賽中，先發5人全數輪休。太陽在接近全員出擊的情況下，打得異常辛苦，不過末節仍穩定發揮，以119：115收下勝利，杜蘭特（Kevin Durant）轉戰太陽後8戰全勝。
面對金塊的全替補陣容，太陽打得有些意興闌珊，球星布克（Devin Booker）前8次出手只命中1球，雙方本場分差皆在個位數，金塊甚至一度在第三節取得6分領先。不過末節杜蘭特、保羅（Chris Paul）外線接連開砲，合砍22分，鎖定比賽勝利。
杜蘭特今天攻下29分7籃板，保羅25分6籃板，布克15分8助攻。金塊的部分，布朗（Bruce Brown）砍下生涯新高的31分，傑克森（Reggie Jackson）20分6助攻，喬丹（DeAndre Jordan）12分11籃板。
太陽主帥威廉斯（Monty Williams）賽前指出，會讓杜蘭特熟悉季後賽上場時間，今天杜蘭特正好上場40分鐘，他賽後指出，「會在季後賽前做好準備。」
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