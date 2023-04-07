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NBA／巴克利稱雷納德才是「洛杉磯之王」季後賽看好這3隊

聯合新聞網／ 綜合報導
巴克利稱雷納德(右)是洛杉磯之王。 法新社
巴克利稱雷納德(右)是洛杉磯之王。 法新社

快艇昨日以125：118擊敗湖人，拿下「洛城內戰」11連勝，退役球星巴克利（Charles Barkley）今日在節目上指出雷納德（Kawhi Leonard）才是「洛杉磯之王」。

雷納德2019年率暴龍隊奪冠後，休賽季曾有機會加盟湖人，不過他最後卻選擇快艇，從此湖人與快艇更加水火不容。兩隊在2020年都被視為奪冠熱門，快艇卻在西區第二輪被金塊淘汰，無緣和湖人會師西區決賽，湖人最終則奪下冠軍，兩隊接下來2季始終沒在季後賽碰頭。

今年西區季後賽排名競爭異常激烈，兩隊昨天賽前皆為41勝38敗。詹姆斯（Charles Barkley）昨日攻下33分，雷納德則出賽42分鐘，攻下25分7籃板，並帶走比賽勝利。賽後快艇站上西區第5，湖人則位居西區第7。

巴克利今天在TNT節目分析季後賽走向，他認為國王無論對上勇士還是湖人，都能順利晉級，他也開酸湖人：「雷納德昨晚把他們趕出球場，他昨晚傳遞一個訊息，他是洛杉磯之王。」

巴克利除了看好國王外，也預測金塊隊能打進西區決賽，甚至拿下總冠軍。他還點名快艇可能是西區的黑馬。

LeBron James Kawhi Leonard

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