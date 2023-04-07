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NBA／威廉森歸期仍未知數 鵜鶘附加賽戰情拉警報

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
鵜鶘今天更新威廉森（Zion Williamson）的傷情，可能無法趕在附加賽開打前歸隊。 美聯社
鵜鶘今天更新威廉森（Zion Williamson）的傷情，可能無法趕在附加賽開打前歸隊。 美聯社

儘管靠著英格倫（Brandon Ingram）的精彩表現在過去10場比賽拿下8勝，確保至少能取得西區附加賽門票，但鵜鶘在今天也更新了陣中球星威廉森（Zion Williamson）的傷情，並可能無法趕在附加賽開打前歸隊，這也為鵜鶘能否順利闖進季後賽增添不少變數。

在今年1月對戰76人的比賽於第三節末右腿筋拉傷後，威廉斯至今都不曾再出賽，這也讓當時排名西區第3名的鵜鶘在接下來戰績一路下滑，直到近期才靠著英格倫的強勢表現，於過去10場比賽拉出8勝後，目前以41勝39敗排名西區第8名，已確定至少取得附加賽參賽資格。

不過今天鵜鶘籃球營運副總裁葛里芬（David Griffin）也宣布，球隊頭牌球星威廉森經過進一步評估右腿傷勢後，目前已經確定將會繼續他的復健之旅，並會持續監控他的傷勢狀況，但這同時也可能代表威廉森將無法趕上下周就將開打的附加賽。

威廉森本賽季代表鵜鶘出賽29場，繳出平均26分、7籃板和投籃命中率6成08的亮眼成績單，而他的缺陣對於鵜鶘來說無疑是一大隱憂，假使鵜鶘最終能夠晉級到季後賽，威廉森能否歸隊也將成為鵜鶘能夠走多遠的關鍵因素。

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