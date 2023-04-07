NBA／未來入選最佳陣容需出賽65場！格林：要給水貨頂薪了

NBA聯盟與NBPA（球員工會）日前傳出已達成一份為期7年的全新勞資協議，新增許多規定。其中球員需出賽至少65場，才能入選年度獎項，被視為能限制球星輪休，獲得不少好評，不過勇士前鋒格林（Draymond Green）卻有不同的看法。

格林在Podcast節目上說道：「大家一開始都覺得這是好消息，但我認為球隊老闆們之後會開始抱怨。他們會發現有水貨進入最佳陣容，還必須給他一份頂薪合約。而真正能拿頂薪的球員，可能因傷病缺席一些比賽，沒辦法入選最佳陣容，老闆們就需要給一些水貨送上頂薪了。」

若未來新規順利上路，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）將受最大影響，他自從2016-17年賽季後，再也沒有出賽超過65場。湖人球星詹姆斯（LeBron James）近2季皆入選最佳陣容，但出賽場次分別只有45和56場。