快訊

Netflix台劇《模仿犯》創下歷年最佳 他分析成功主要因素

動物園「家政婦猩猩」吃飽主動洗碗！洗完會確認乾不乾淨超潔癖 沒事還會洗衣服

東北風增強！14縣市防10級以上強風 影響到明晚

NBA／承認獨行俠交易操盤失敗 老闆庫班：是我搞砸了

聯合新聞網／ 綜合報導
庫班認為自己操盤失敗，是球隊戰績崩盤的主因。 美聯社
庫班認為自己操盤失敗，是球隊戰績崩盤的主因。 美聯社

隨著獨行俠隊戰績崩塌，眾人紛紛將厄文（Kyrie Irving）、唐西奇（Luka Doncic）、總教練基德（Jason Kidd）視作戰犯，不過老闆庫班（Mark Cuban）日前受訪時跳出來將責任扛下，強調：「是我的錯！」

雖然在休賽季失去重要戰力布朗森（Jalen Brunson），但作為上季闖入西區決賽、擁有唐西奇的球隊，獨行俠仍被預期能闖入季後賽。沒想到，直到季中仍保有第五名左右的他們，卻在交易來厄文後遭遇低潮，直到目前僅有38勝42負、西區第11名成績，想打附加賽還得看雷霆臉色。

外界普遍將矛頭指向交易大限後組成的雙星，畢竟他們合體時戰績是不到五成的5勝11敗，而總教練基德的調度也同樣遭到抨擊。不過，庫班卻否認這是問題源頭，「我不認為球隊缺少整體性是基德害的，比賽改變的方式和我們預期不同，現在注重製造犯規、比賽節奏、防守。我搞砸了，這是我個人的責任。」

除了沒續約成功讓布朗森變成空氣外，獨行俠球團也未在後續補入機動長人、防守悍將等球隊需要戰力，更在交易厄文時，將重要的3D球員史密斯(Dorian Finney-Smith)送走，導致防守層面出現大洞，這些操盤失誤，或許也是庫班怪罪自己的原因，他說：「我們沒有做到需要的改變。原先覺得能在防守方面做得還行，最終卻事與願違，這就是我犯錯的地方。」

目前和雷霆隊戰績相同的獨行俠，本賽季僅剩兩場比賽，除了寄望前者至少輸一場，自己也得把握剩餘賽事全勝，才能保有附加賽一線生機。

獨行俠 厄文 唐西奇

相關新聞

NBA／承認獨行俠交易操盤失敗 老闆庫班：是我搞砸了

隨著獨行俠隊戰績崩塌，眾人紛紛將厄文（Kyrie Irving）、唐西奇（Luka Doncic）、總教練基德（Jason Kidd）視作戰犯，不過老闆庫班（Mark Cuban）日前受訪時跳出來將責

NBA／獨行俠申訴被「5打0」遭聯盟駁回 庫班還損失1萬美元

3月23日獨行俠面對勇士的比賽時，場上出現「5打0」的詭異局面，最終獨行俠正好以2分差落敗。獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）賽後向聯盟提申訴，今日聯盟則正式駁回，他為了申訴繳交的1萬美元還將被沒

NBA／籃球衣變迷彩衣 馬卡南休賽季回國從軍

現年25歲的爵士隊長人馬卡南（Lauri Markkanen）本賽季首次披上明星賽戰袍，而這個休賽季，除了原本熟悉的籃球衣外，他也將穿上迷彩服、回國投入軍旅。 馬卡南出生的芬蘭目前仍採徵兵制，所

NBA／詹皇竟傳球給板凳席的衛少！兩人場上多次互動引熱議

快艇昨天以125：118力克湖人，搶下洛城大戰11連勝。比賽中衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和詹姆斯（LeBron James）這對前隊友頻頻在場上互動，成為球迷關注的焦點。

NBA／威廉森歸期仍未知數 鵜鶘附加賽戰情拉警報

儘管靠著英格倫（Brandon Ingram）的精彩表現在過去10場比賽拿下8勝，確保至少能取得西區附加賽門票，但鵜鶘在...

NBA／湖人輸快艇拚西區前六更難了 詹姆斯：健康才重要

湖人隊與快艇昨上演本季最後一次的洛城內戰，同時也是衛斯特布魯克離開湖人後首次面對前東家，最終他上場21分鐘就攻下14分、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦