NBA／承認獨行俠交易操盤失敗 老闆庫班：是我搞砸了

隨著獨行俠隊戰績崩塌,眾人紛紛將厄文(Kyrie Irving)、唐西奇(Luka Doncic)、總教練基德(Jason Kidd)視作戰犯,不過老闆庫班(Mark Cuban)日前受訪時跳出來將責任扛下,強調:「是我的錯!」

雖然在休賽季失去重要戰力布朗森(Jalen Brunson),但作為上季闖入西區決賽、擁有唐西奇的球隊,獨行俠仍被預期能闖入季後賽。沒想到,直到季中仍保有第五名左右的他們,卻在交易來厄文後遭遇低潮,直到目前僅有38勝42負、西區第11名成績,想打附加賽還得看雷霆臉色。

外界普遍將矛頭指向交易大限後組成的雙星,畢竟他們合體時戰績是不到五成的5勝11敗,而總教練基德的調度也同樣遭到抨擊。不過,庫班卻否認這是問題源頭,「我不認為球隊缺少整體性是基德害的,比賽改變的方式和我們預期不同,現在注重製造犯規、比賽節奏、防守。我搞砸了,這是我個人的責任。」

除了沒續約成功讓布朗森變成空氣外,獨行俠球團也未在後續補入機動長人、防守悍將等球隊需要戰力,更在交易厄文時,將重要的3D球員史密斯(Dorian Finney-Smith)送走,導致防守層面出現大洞,這些操盤失誤,或許也是庫班怪罪自己的原因,他說:「我們沒有做到需要的改變。原先覺得能在防守方面做得還行,最終卻事與願違,這就是我犯錯的地方。」

目前和雷霆隊戰績相同的獨行俠,本賽季僅剩兩場比賽,除了寄望前者至少輸一場,自己也得把握剩餘賽事全勝,才能保有附加賽一線生機。

Mark Cuban: "I don’t think it’s Kidd’s problem that we didn’t have an identity. ... The game changed in ways we didn’t expect it to change, so I blew it. It was on me, personally, because the game changed in terms of the take foul and the speed of the game."