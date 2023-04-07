NBA／獨行俠申訴勇士「5打0」被聯盟駁回 庫班還損失1萬美元

3月23日獨行俠面對勇士的比賽時，場上出現「5打0」的詭異局面，最終獨行俠正好以2分差落敗。獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）賽後向聯盟提申訴，今日聯盟則正式駁回，他為了申訴繳交的1萬美元還將被沒收，可說是得不償失。

該場比賽進行到第三節，獨行俠球員誤以為球權屬於自己，不過球權其實是勇士的，讓勇士在「5打0」優勢下輕鬆得分，由於勇士最後正好只贏2分，庫班賽後指出裁判在暫停時把球權改判給勇士，卻沒告知他們，因此向聯盟提申訴。

官方聲明指出：「事件發生在比賽時間還剩14分鐘時，獨行俠最後4分鐘還兩度取得領先。這種情況下，獨行俠無法證明被剝奪公平贏球的機會，光是這一點，抗議就不成立。」

根據聯盟規定，提出申訴需繳納1萬美元，申訴成功後可領回，失敗則會被沒收。不過附加賽岌岌可危的獨行俠每一勝都得錙銖必較，難怪庫班冒著沒收風險也要申訴，只是這金額對他來說應該不痛不癢就是。