NBA／籃球衣變迷彩衣 馬卡南休賽季回國從軍

現年25歲的爵士隊長人馬卡南(Lauri Markkanen)本賽季首次披上明星賽戰袍,而這個休賽季,除了原本熟悉的籃球衣外,他也將穿上迷彩服、回國投入軍旅。

馬卡南出生的芬蘭目前仍採徵兵制,所有男性公民必須在30歲前完成兵役。當馬卡南仍就讀亞利桑那大學時,他透過加入國家隊方式,延緩了自己的兵役;上賽季,仍在騎士隊的他原打算回國服役,卻因報到日程與附加賽時間牴觸而作罷。

根據爵士結束賽季的時間,馬卡南將於本月17日或7月某一天返鄉報到。對此,他的經紀人說:「馬卡南總是說他要做這件事。作為一位公民,完成他該盡的義務,且不因運動員身分而獲得特權是件重要的事。」馬卡南本人也樂觀其成,「兵役是強制性的,但我們也以此為榮。」

根據《ESPN》報導,馬卡南將投入位在芬蘭首都赫爾辛基南部的基地,裡頭同時也有許多和他一樣的運動員在內受訓,這讓馬卡南認為自己能兼顧軍旅與籃球生涯,「我當然希望跟一般休賽季一樣訓練,但我聽說,基地在結合兩者這部分做得很好,你可以同時完成運動員及軍人的基本訓練。」

馬卡南在本賽季破繭而出,目前場均取得25.6分、1.9助攻、8.6籃板,還入選生涯首次明星賽,帶領原本打算重建的爵士打出超乎預期的戰績,目前甚至還有些微機會爭奪附加賽門票。不過爵士近日已決定開始練兵,包含今日對雷霆在內,馬卡南都做壁上觀,不爭附加賽好讓他早日回國從軍解套兵役。

Jazz All-Star Lauri Markkanen intends to fulfill his mandatory service in the Finnish military this offseason, he told @ramonashelburne.



