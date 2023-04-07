NBA／詹皇竟傳球給板凳席的衛少！兩人場上多次互動引熱議
快艇昨天以125：118力克湖人，搶下洛城大戰11連勝。比賽中衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和詹姆斯（LeBron James）這對前隊友頻頻在場上互動，成為球迷關注的焦點。
湖人首節防守衛斯特布魯克的策略是「放投」，沒想到他順利在詹姆斯面前命中三分球，並舉起手臂指向詹姆斯，隨後他中距離跳投「單吃」詹姆斯，又做出一樣的動作。
Russell Westbrook drills the jumper and points at LeBron James pic.twitter.com/HkROOCCd0b— Joey Linn (@joeylinn_) 2023年4月6日
第三節末段兩人再度出現互動，詹姆斯切入分球時，原先要傳給隊友布朗（Troy Brown Jr.），沒想到可能沒溝通好，布朗突然跑向禁區，球竟直接送到坐在板凳席的衛斯特布魯克手上。衛斯特布魯克也不忘調侃，向詹姆斯大喊：「傳得好！」
LeBron passes it to Russ. 😂— Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年4月6日
pic.twitter.com/2aiH1SmdYx
詹姆斯的反擊出現在末節，他一次成功切入得分後，到快艇板凳席前念念有詞，原本和隊友有說有笑的衛斯特布魯克，突然表情嚴肅看著詹姆斯。賽後衛斯特布魯克沒有接受任何媒體訪問，詹姆斯也沒詳細說明兩人間的互動。
Parece que LeBron le dice algo a Russ, en el banquillo. Westbrook lleva todo el partido caliente también. pic.twitter.com/uHe0GMkq1m— Alejandro Gaitán (@alejandroggo) 2023年4月6日
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言