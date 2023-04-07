NBA／詹皇竟傳球給板凳席的衛少！兩人場上多次互動引熱議

快艇昨天以125：118力克湖人，搶下洛城大戰11連勝。比賽中衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和詹姆斯（LeBron James）這對前隊友頻頻在場上互動，成為球迷關注的焦點。

湖人首節防守衛斯特布魯克的策略是「放投」，沒想到他順利在詹姆斯面前命中三分球，並舉起手臂指向詹姆斯，隨後他中距離跳投「單吃」詹姆斯，又做出一樣的動作。

Russell Westbrook drills the jumper and points at LeBron James pic.twitter.com/HkROOCCd0b — Joey Linn (@joeylinn_) 2023年4月6日

第三節末段兩人再度出現互動，詹姆斯切入分球時，原先要傳給隊友布朗（Troy Brown Jr.），沒想到可能沒溝通好，布朗突然跑向禁區，球竟直接送到坐在板凳席的衛斯特布魯克手上。衛斯特布魯克也不忘調侃，向詹姆斯大喊：「傳得好！」

LeBron passes it to Russ. 😂



pic.twitter.com/2aiH1SmdYx — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年4月6日

詹姆斯的反擊出現在末節，他一次成功切入得分後，到快艇板凳席前念念有詞，原本和隊友有說有笑的衛斯特布魯克，突然表情嚴肅看著詹姆斯。賽後衛斯特布魯克沒有接受任何媒體訪問，詹姆斯也沒詳細說明兩人間的互動。