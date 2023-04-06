NBA／湖人故意「放投衛少」失效！戴維斯：向他脫帽致敬

湖人今天以118：125不敵快艇，吞下洛城內戰11連敗，賽後排名落入西區第7。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在比賽中出現許多外線空檔，把握度相當不錯。戴維斯（Anthony Davis）受訪時直言「放投」是比賽策略，但顯然沒發揮作用。

衛斯特布魯克本季三分球命中率僅3成出頭，勇士隊曾對他使出「完全放投」，收到不錯的成效。湖人今天打算如法炮製，不過衛斯特布魯克在球隊18：3的攻勢中，就飆進2顆三分球。戴維斯賽後透露，「我們的比賽計畫是放他投籃，他卻出手命中，進而感染到他的隊友們，我要向他脫帽致敬。」

Russell Westbrook walks into a wide open three… bang. pic.twitter.com/9zx9pYZ4xN — Joey Linn (@joeylinn_) 2023年4月6日

談到輸掉關鍵一役，戴維斯樂觀表示，「我們獲得更多化學反應，儘管這不是想要的結果。」他坦言到了賽季尾聲每場比賽都很重要，「過去一個半月，我們把每場比賽都當作季後賽。」

衛斯特布魯克今天只出戰21分鐘，攻下14分4助攻。快艇記者阿扎利（Tomer Azarly）指出，「衛斯特布魯克在比賽結束後就離開球場，沒有接受任何媒體採訪。」