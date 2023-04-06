NBA／諾維茨基激勵大個子到外線投籃 KD：我最尊敬的球員
「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）日前正式進入美國籃球名人堂，杜蘭特（Kevin Durant）在先前的訪談中，提到諾維茨基帶給後輩的影響，直呼他擁有傳奇的職業生涯。
「我看著諾維茨基完成傳奇的職業生涯。他激勵很多大個子球員到外線投籃，他的投籃無法被阻擋，當他出手時，全世界球迷都在關注。『金雞獨立』是他的招牌動作，整個職業生涯都在使用這項技巧。」杜蘭特說。
杜蘭特指出諾維茨基影響他許多，「作為一名年輕球員時，他影響我和我的朋友們。來自歐洲的球員能在這種身材下投射，穩固他在聯盟中的地位。他是當之無愧的傳奇，擁有傳奇的生涯，我最尊敬的球員。」
諾維茨基生涯21季都效力獨行俠，其中有14季入選明星賽，場均20.7分，三分球命中率38%。2006-07年賽季他拿下MVP，2010-11年賽季率隊擊敗熱火奪下總冠軍，並拿下FMVP。由於杜蘭特長得高，投籃又出色，生涯前期常被拿來和諾維茨基做比較。
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