NBA／衛少轉隊後首勝湖人 快艇後衛：想兩天怎麼幫他贏

湖人與快艇今天進行本賽季最後一次的洛城內戰，儘管湖人一哥詹姆斯（LeBron James）在下半場豪取30分，但最終快艇仍是以7分差距收下對戰11連勝，而這也成為衛斯特布魯克（Russell Westbrook）轉隊後首次對陣湖人並取勝，賽後快艇雷納德（Kawhi Leonard）也直言，衛斯特布魯克的活力，正在幫助他們成為一支更好、更快且更有條理的球隊。

衛斯特布魯克在今年交易大限被湖人出清後，又輾轉回到洛城加入快艇，而今天也是衛斯特布魯克轉隊後首度碰上湖人，最終他出賽21分鐘就繳出14分、4助攻、3籃板的數據，搭配上隊友雷納德的25分、板凳暴徒鮑威爾（Norman Powell）的27分，最終以7分差距收下對戰11連勝。

這一勝也讓快艇與湖人再度拉開勝差，快艇與勇士同為42勝38敗分列西區5、6名，至於湖人則是以一場勝差落入第7名，要直接爭搶季後賽門票的難度又提升不少。

對於快艇來說，這一勝不僅有戰績上的意義，還包括了他們想幫助衛斯特布魯克擊敗前東家的想法，從板凳出擊攻下14分的快艇海蘭德（Bones Hyland）就說：「我們花了兩天的時間來思考，該如何幫助他贏下今天這場比賽。」

而衛斯特布魯克雖然賽後並未受訪就離開球場，但雷納德也肯定他加入後對於球隊產生的良好化學效應，「他每晚都充滿能量的上場比賽，不論是什麼樣的比賽都是如此，他正在幫助我們成為一支更好、更快、更有條理的球隊。」