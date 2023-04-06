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NBA／鵜鶘3名球員合力寫紀錄 擊敗灰熊確保有附加賽可打

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘確定至少有附加賽可打。 路透
鵜鶘確定至少有附加賽可打。 路透

今天鵜鶘在主場迎戰沒有莫蘭特（Ja Morant）的灰熊，上半場一度陷入19分落後，下半場卻急起直追，最終在延長賽以138：131搶下勝利。鵜鶘賽後戰績41勝39敗，排西區第8，確定至少有附加賽可打。灰熊輸球後與金塊勝差來到2.5場，由於只剩2場比賽，因此金塊鎖定西區龍頭。

鵜鶘小將瓊斯（Herbert Jones）本場表現亮眼，命中5顆三分球、飆進35分皆創生涯新高。後衛麥凱倫（C.J. McCollum）5顆三分球攻下31分，射手墨菲（Trey Murphy）7顆三分球得到30分。

NBA先前從未出現過同隊3名球員，同場比賽至少攻進30分，且都至少命中5顆三分球。今天除了鵜鶘3名球員達成外，尼克隊奎克利（Immanuel Quickley）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）、托平（Obi Toppin）3人，在面對溜馬的比賽也達成此紀錄。

鵜鶘第四節最後14秒領先5分，卻被追平，進入延長賽。所幸墨菲延長賽飆進2顆三分球，沒讓到手的勝利溜走。墨菲賽後直呼，「我們明白這場比賽走得很辛苦，不能浪費掉。」

打出生涯代表作的瓊斯透露：「我每天都在跳投訓練上投入大量心力。當我在三分線外接到球時，一直被對手放投。我覺得不受尊重，但仍保持侵略性，投籃自然就命中了。」

鵜鶘主帥格林（Willie Green）上季接下鵜鶘兵符後，率隊在附加賽取勝，重返季後賽。對於確定至少有附加賽可打，他滿意地說道：「連續兩年有機會打季後賽令人難以置信，這對我們來說是一大步，我們正努力向前。」

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