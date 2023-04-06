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NBA／字母哥缺陣、米道頓傷退 公鹿照贏奪聯盟龍頭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公鹿確定奪下聯盟戰績龍頭，將在季後賽取得所有系列賽的主場優勢。 路透社
公鹿確定奪下聯盟戰績龍頭，將在季後賽取得所有系列賽的主場優勢。 路透社

儘管在日前慘敗給塞爾蒂克隊41分後，讓公鹿隊在爭奪聯盟戰績龍頭路上一度拉響警報，不過今天他們在球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺陣、二哥米道頓（Khris Middleton）也僅打8分鐘就傷退的情況下，仍是以105：92確定奪下聯盟戰績龍頭，將在季後賽取得所有系列賽的主場優勢。

公鹿安戴托昆波在今天與公牛隊之戰因為右膝蓋酸痛缺陣，而米道頓更是在僅打了8分鐘拿下１籃板後就傷退，但公鹿本場比賽也展現驚人的團隊戰力，包括波提斯（Bobby Portis）、哈勒戴（Jrue Holiday）、洛培茲（Brook Lopez）得分都在20分以上，最終仍是以13分差距擊敗公牛，確定成為聯盟例行賽戰績龍頭，並以東區第一種子前進季後賽。

對於球隊在缺少了前兩號大將的情況下，仍是完成了例行賽封王的目標，攻下26分、7籃板的中鋒洛培茲說：「對於例行賽來說，能夠取得一個巨大的優勢是一件值得驕傲的事情，我們每晚都保持著彈性，不論是用什麼樣的陣容我們都能打好一場比賽，不過到了季後賽我們將面對很多偉大的球隊，這勢必會激發出很多偉大的系列賽，肯定相當有趣。」

但在完成例行賽封王的目標後，公鹿的另一大課題就是如何幫助傷兵在季後賽開打前歸隊，其中今天受傷的米道頓目前還不確定是否會參與例行賽最後2戰，另外康納頓（Pat Connaughton）以及艾倫（Grayson Allen）也都還有腳踝傷勢在身。

談到例行賽已經確定不會出賽的艾倫時，公鹿總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）說：「接下來我們有7到10天可以好好了解他的狀況，在這段時間還是有可能發生很多事情，但我們都期待能看到積極的一面。」

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