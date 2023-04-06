NBA／快艇「洛城內戰」11連勝 湖人西區第6卡位戰居劣勢

湖人和快艇今日上演「洛城內戰」，可說是話題滿滿。除了是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）被交易後首度面對老東家外，賽前雙方戰績都是41勝38敗，也攸關兩隊排名，關注度不亞於季後賽對抗。快艇本場比賽多點開花，從首節後段開始一路領先，終場以125：118擊敗湖人，本賽季4次對戰湖人皆拿下勝利，也是連續11次擊敗湖人。

賽後快艇與勇士同為42勝38敗，由於分組優勢，快艇暫居西區第5。湖人與鵜鶘則同為41勝39敗，由於握有對戰優勢，湖人暫居西區第7，雖然還有機會爭第6，但今天落敗後已居劣勢。

湖人昨天延長賽辛苦擊敗殘陣爵士，今天主力球員詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）、羅素（D'Angelo Russell）仍皆出戰今天的比賽。

沒想到快艇開局就打出15：3的攻勢，殺得湖人措手不及。快艇在首節中段突然陷入得分荒，湖人回敬15：2的攻勢反超比分。快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）跳出來止血，加上隊友飆進2顆三分球，首節打完以37：31領先。

衛斯特布魯克。 美聯社

第二節快艇延續氣勢，不停追加分數，反觀湖人球星全面熄火，詹姆斯頻頻發生失誤，僅得1分，戴維斯則是0出手，半場打完快艇以71：52領先。第三節詹姆斯終於甦醒，單節狂砍16分，將雙方分差縮小到11分，還發生詹姆斯傳球給衛斯特布魯克的有趣畫面。

LeBron passes it to Russ. 😂



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不過快艇外圍火力在末節爆發，其中替補小將海蘭德（Bones Hyland）連續命中3顆三分球，兩隊分差最多達20分，湖人始終未放棄比賽，比賽末段將落後縮至個位數，不過快艇仍穩扎穩打收下勝利。

Bones Hyland with a DEEP three to put the Clippers up 17 🎯 pic.twitter.com/4wvfKQyaah — Clippers Nation (@ClipperNationCP) 2023年4月6日

雷納德全場拿下25分7籃板，板凳暴徒鮑威爾攻下27分，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）17分13籃板。湖人的部分，詹姆斯33分8籃板7助攻，戴維斯17分11籃板，里夫斯（Austin Reaves）20分。