NBA／庫班曝無法續約布朗森是他老爸害的 盼季後留下厄文
獨行俠休賽季失去主力後衛布朗森（Jalen Brunson），季中交易來明星後衛厄文（Kyrie Irving）後，戰績不如預期，可能連附加賽都沒得打。獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）日前坦言想念布朗森，老闆庫班（Mark Cuban）今日受訪時則解釋無法和布朗森續約的原因，也透露仍打算留下厄文。
布朗森去年休賽季離開獨行俠，與尼克簽下4年1.04億美元的合約，對此庫班直言布朗森的父親從中作梗，「我們原本認為可扭轉局面，我們想和他續約，他一直告訴我們他喜歡這裡，不過他的父親介入此事。」
庫班透露根本沒有機會和布朗森談判，「他們沒有給我們數字，就算尼克隊管理層和他們有關係，也應該至少該給我們一次談判機會，因為我們花了4年培養他。」
談到今年休賽季目標，庫班期盼能留下厄文，「我希望他留下，我們有很大的機會，因為他在這裡很開心，我認為他是個好人，也與他相處愉快。我可以說，之前關於他的傳聞，全都是錯誤的。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言