快訊

陽明交大年賺7800萬贏過台大 智慧財產權金雞母在2學院

台宏斷交後的出路？國際法學者分析這一外交新政策

想談了！傳烏軍若反攻成功 願就克里米亞問題與俄國談判

NBA／厄文再度扮演第四節先生 獨行俠逆轉國王保一線生機

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文(左)末節獨得19分。 路透
厄文(左)末節獨得19分。 路透

獨行俠爭奪附加賽門票仍有一線生機，不過今天的對手國王實力堅強，且還在爭取西區第2的席次。雙方前3節戰成平手，第四節先生厄文（Kyrie Irving）挺身而出，單節狂砍19分，率獨行俠以123：119擊敗國王。

獨行俠賽後和雷霆同為38勝42敗，不過因對戰劣勢，仍排西區第11，接下來2場比賽對手為公牛、馬刺。雷霆的對手為爵士、灰熊。

國王、灰熊同日輸球，目前雙方皆剩2場比賽，有2場勝差，由於國王分區對戰成績較佳，爭取西區第2仍有機會。

首節獨行俠取得1分領先，不過國王第二節展現傲人火力，狂轟44分，半場結束以71：60領先。國王第三節陷入3分多鐘的進攻低潮，獨行俠打出12：1的攻勢扭轉戰局，三節打完戰成92：92平手。

厄文第四節再度爆發，個人獨得19分，前3節狀態低迷的中鋒伍德（Christian Wood）也挹注12分，率獨行俠最終以123：119驚險收下勝利。

厄文全場拿下31分8助攻，唐西奇（Luka Doncic）29分10籃板6助攻，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）24分，伍德14分。國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）則繳出19分11籃板11助攻的大三元表現，福克斯（De'Aaron Fox）28分8助攻。

Kyrie Irving Luka Doncic

相關新聞

NBA／厄文再度扮演第四節先生 獨行俠逆轉國王保一線生機

獨行俠爭奪附加賽門票仍有一線生機，不過今天的對手國王實力堅強，且還在爭取西區第2的席次。雙方前3節戰成平手，第四節先生厄文（Kyrie Irving）挺身而出，單節狂砍19分，率獨行俠以123：119

NBA／勇士維金斯例行賽確定不復出 柯爾：必須保護他

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）因「家庭因素」連續缺席22場比賽後，本周正式歸隊，不過勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表示，維金斯不會在例行賽最後2戰上場。 談到維金斯的復出時

NBA／庫班曝無法續約布朗森是他老爸害的 盼季後留下厄文

獨行俠休賽季失去主力後衛布朗森（Jalen Brunson），季中交易來明星後衛厄文（Kyrie Irving）後，戰績不如預期，可能連附加賽都沒得打。獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）日前坦

NBA／盛讚雷霆新生代天賦滿滿！KD：希望我當年有這陣容

杜蘭特（Kevin Durant）日前作客老東家雷霆主場時，遭球迷噓聲伺候，不過他仍狂飆35分，率領太陽贏球。他賽後盛讚雷霆陣容全能，直言希望當年也能擁有這種陣容。 談到過去的雷霆與新生代雷霆有

NBA／布朗帶來勇士奪冠經驗 國王相隔20年在太平洋組封王

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 國王終結16年季後賽乾旱期後還不夠，今日靠著沙波尼斯16分12籃板11助攻大三元帶領下，再以121：103輕取正在拚附加賽門票的鵜鶘，時隔20年再次成為太

NBA／西區季後賽門票5搶2 詹姆斯多打5分鐘湖人才贏

NBA例行賽將在10日落幕，太陽隊昨天搶下西區第4張季後賽門票，直接晉級的兩席形同「5搶2」，昨天演出逆轉勝的衛冕軍勇士...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦