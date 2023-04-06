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NBA／盛讚雷霆新生代天賦滿滿！KD：希望我當年有這陣容
杜蘭特（Kevin Durant）日前作客老東家雷霆主場時，遭球迷噓聲伺候，不過他仍狂飆35分，率領太陽贏球。他賽後盛讚雷霆陣容全能，直言希望當年也能擁有這種陣容。
談到過去的雷霆與新生代雷霆有何不同時，杜蘭特表示，「我當初剛進球隊時，球隊裡有格林（Jeff Green）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook），當時聯盟還不是快速球風，而是雙塔為主。」
杜蘭特認為現在的雷霆充滿天賦，「現今球風很適合他們，他們擁有3到4個6尺7吋左右的球員，還都能處理球，希望當年我們也有這套陣容。」
雷霆去年以榜眼簽選中的長人霍姆葛倫（Chet Holmgren），一場未打就賽季報銷。不過他們超乎預期，目前以38勝42敗，排名西區第10，領先第11的獨行俠1場勝差，接下來2場比賽都相當關鍵。
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