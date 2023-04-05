NBA／衛少明對決老東家湖人 快艇教頭：這是最有意義的一役
湖人今天藉由詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)與里夫斯(Austin Reaves)三人聯手延長賽打敗爵士拉出4連勝，使得他們以41勝38負排名西區第七，確保本季有附加賽資格；然而能否更進一步，擺脫落入打附加賽，台北時間明(6日)10時上演「洛城大戰」，與決艇的對決將是關鍵一役，無獨有偶陷入二連敗的快艇戰績也是41勝38負，此一戰攸關兩隊命運，對此，快艇教頭泰隆魯(Ty Lue)喊出了，「這是第一場最有意義的比賽。」相當看重這場比賽。
快艇在本季之前交手湖人取得3戰全勝戰績，因此即使與湖人戰績相同，排名卻在湖人之上居西區第六，但明天若是敗給湖人，排名馬上互換，快艇此役勢必全力搶勝，如果落入分區排名六名之後就要打附加賽，因此泰隆魯說了，「這可能我們對抗他們(湖人)以來，第一場最有意義的比賽。」而各界對這場比賽的關注度，不亞於季後賽的對抗。
"This is probably the first meaningful game we've played against them," Ty Lue said of the matchup with the Lakers. He's unbeaten vs. the Lakers as coach of the Clippers.— Andrew Greif (@AndrewGreif) April 4, 2023
更有趣的一幕，將是快艇衛斯特布魯克(Russell Westbrook)被湖人交易出去後，首度要來對抗老東家，賽前練習他對此並未發言，倒是隊友鮑威爾 (Norman Powell)說，「我們都知道媒體是怎麼說的，關於他(衛斯特布魯克)在湖人時期的事，但自從他來到這裡以後，我們就全力支持他，讓他融入我們這個大家庭之中。」
相對的，湖人也了解明天這場硬仗，湖人雖拉出4連勝，但經歷今天對爵士的硬仗，同時先前三度交手快艇落敗，湖人其實是處於弱勢的一方，但詹姆斯於今天贏球賽後說了，「我們需要繼續贏得勝利才行。」
快艇雖在湖人2013-14開始走下坡時，一度取代湖人在洛城的地位，不過，仍是與總冠軍無緣，甚至2020年還看到湖人在網羅詹姆斯之後翻身，再度贏得總冠軍，快艇卻總是棋差一著，不論如何，快艇與湖人的因怨情仇，雙方都想藉由明天比賽做一了結。
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