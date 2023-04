NBA／衛少明對決老東家湖人 快艇教頭：這是最有意義的一役

湖人今天藉由詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)與里夫斯(Austin Reaves)三人聯手延長賽打敗爵士拉出4連勝,使得他們以41勝38負排名西區第七,確保本季有附加賽資格;然而能否更進一步,擺脫落入打附加賽,台北時間明(6日)10時上演「洛城大戰」,與決艇的對決將是關鍵一役,無獨有偶陷入二連敗的快艇戰績也是41勝38負,此一戰攸關兩隊命運,對此,快艇教頭泰隆魯(Ty Lue)喊出了,「這是第一場最有意義的比賽。」相當看重這場比賽。

快艇在本季之前交手湖人取得3戰全勝戰績,因此即使與湖人戰績相同,排名卻在湖人之上居西區第六,但明天若是敗給湖人,排名馬上互換,快艇此役勢必全力搶勝,如果落入分區排名六名之後就要打附加賽,因此泰隆魯說了,「這可能我們對抗他們(湖人)以來,第一場最有意義的比賽。」而各界對這場比賽的關注度,不亞於季後賽的對抗。

"This is probably the first meaningful game we've played against them," Ty Lue said of the matchup with the Lakers. He's unbeaten vs. the Lakers as coach of the Clippers.