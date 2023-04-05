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NBA／有杜蘭特出賽7戰全勝 太陽季後賽門票到手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
KD為太陽打了7場全都贏球，今天擊退馬刺則確定收下季後賽門票。 美聯社
KD為太陽打了7場全都贏球，今天擊退馬刺則確定收下季後賽門票。 美聯社

面對兩大主力缺陣的馬刺隊，太陽隊今天點點開花，在布克（Devin Booker）27分領軍下以115：94打下勝利，成為西區第4支晉級季後賽的球隊，且只要最後3戰拿下1勝，就能確保第4種子席位，享有季後賽首輪的主場優勢。

輕鬆收下6連勝的太陽，6名球員得分兩位數，保羅（Chris Paul）22分、艾頓（Deandre Ayton）19分、11籃板，杜蘭特（Kevin Durant）貢獻18分，克雷格（Torrey Craig）板凳出發也斬獲15分、10籃板，合力打下聯盟近期最佳的6連勝。

這戰也是杜蘭特轉戰太陽後的球隊第7勝，只要他出賽，新東家勝率還是百分百。

今天也是一場「師徒對決」，太陽教頭威廉斯（Monty Williams）曾是馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）子弟兵，他表示很享受看到老教頭在球場的樣子，也很開心過往曾並肩作戰，他說：「我很開心可以和籃球圈外的人分享，我認識波波維奇，他不只是一位男子漢，還是導師和朋友。」

早早退出季後賽爭奪行列的馬刺，今天球隊兩大主力強森（Keldon Johnson）、瓦賽爾（Devin Vassell）都掛傷號外，柯林斯（Zach Collins）、新秀索漢（Jeremy Sochan）和蘭佛德（Romeo Langford）也因傷缺陣，只有10名可用之兵，首節就被太陽轟下42分，一路被壓著打。

波波維奇坦言今天是場硬仗，但他仍肯定球隊後三節的表現，「我認為我們（第一節）被嚇到了，之後我們就打得非常有競爭力，面對一支非常好的隊伍表現出色。」

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