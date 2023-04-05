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NBA／獨行俠豪賭交易失敗 唐西奇坦言很想念布朗森
獨行俠季中交易梭哈換來厄文(Kyrie Irving)的豪賭即將以失敗告終，唐西奇也難掩失望，懷念起上季打進西區冠軍賽的成功團隊，尤其特別想念季前出走轉戰尼克的布朗森(Jaylen Brunson)。
獨行俠季前未能留住去年一同打進西區冠軍賽的功臣布朗森，他以4年1.04億美元轉戰尼克，而他來到紐約後立即率隊重返季後賽，對比獨行俠如今還得看雷霆臉色才有附加賽能打差異極大。
事實上為了幫唐西奇找新搭檔，填補布朗森離隊空缺，獨行夾也盡了最大努力，在交易大限前拆解原有體系，送走3D大將史密斯(Dorian Finney-Smith)、第二持球點丁威迪(Spencer Dinwiddie)與2029年不受保護首輪籤，向籃網換來因談不攏續約高喊賣我的厄文(Kyrie Irving )。
只是上季的成功團隊被拆散後，要重新培養化學效應並不容易，自厄文加盟後獨行俠只打出7勝15敗，其中雙星合體15戰也只贏了4場。唐西奇今日受訪時也坦言全隊磨合不佳，還需時間重新培養。只是例行賽只剩最後3場，而厄文遲未鬆口會與獨行俠續約，日前甚至直言獨行俠現階段並非奪冠競爭者，下一季能否見到兩人同場打球還是問號。
顯然布朗森就是唐西奇加入NBA後的最佳副手，被問到有多想念這位好搭檔時，唐西奇也毫不掩飾的說：「非常想！」
「我的意思是他是個很棒的人，毫無疑問也是出色的球員」，唐西奇進一步說。
此外唐西奇也指出防守就是球隊最大罩門，「我從來不認為進攻有問題，最大癥結就是防守，我想任何人都可以在我們身上輕易得分。」
至於在紐約成為救世主的布朗森，被問到怎麼看失速的獨行俠則說，「我很驚訝，沒有太多好說，但我真的很意外。」
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