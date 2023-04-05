快訊

台灣薪資給較多！韓國啦啦隊女神親曝來台主因：非為了錢

外交官墜樓遺孀爆料 退休代表稱可信度高：隻手遮天不無可能

民進黨內認賴清德兩岸論述已趨完整 只差「簡潔口號」濃縮精華

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞、波爾合轟64分 勇士逆轉雷霆重返西區第5

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞攻下34分，波爾頂替K湯也有31分，兩人合轟65分率勇士逆轉雷霆。 美聯社
柯瑞攻下34分，波爾頂替K湯也有31分，兩人合轟65分率勇士逆轉雷霆。 美聯社

勇士隊當家射手湯普森（Klay Thompson）今天雖因背部痠痛缺陣，頂替上的「浪花小弟」波爾（Jordan Poole）和「浪花兄弟」靈魂柯瑞（Stephen Curry）一同飆分，兩人合力飆進11記三分球、聯手轟下64分，助衛冕軍後來居上，以136：125逆轉雷霆隊，重返西區第5。

勇士原本居西區第6，比賽還沒結束前，同區的湖人隊延長賽力退爵士，排名一度超車勇士，但衛冕軍靠第四節34：19攻勢搶下關鍵勝利，42勝38敗戰績升到西區第5，領先同是41勝38敗的湖人和快艇半場勝差。

柯瑞和波爾聯手帶動衛冕軍演出今天的逆轉勝，柯瑞三分球13投6中攻下全場最高34分，補上湯普森先發的波爾三分球12投5中轟31分，還有360度轉身上籃美技；板凳出發的迪文森佐（Donte DiVincenzo）也貢獻4記三分球在內的16分，助前三節一路落後的勇士守護主場勝利。

衛冕軍除打下本季第33場主場勝利，還迎接維金斯（Andrew Wiggins）的回歸。身為上季奪冠重要班底，維金斯因家人因素影響，台灣時間2月14日最後出賽後就離隊，如今回歸雖不會馬上出賽，但有望在台灣時間下周一的例行賽最終戰回到球場。

延伸閱讀

NBA／勇士剩3場比賽都要贏！柯瑞：創造季後賽氣氛

NBA／浪花三兄弟外線狂轟濫炸 勇士粉碎馬刺逆襲夢

NBA／柯瑞天價續簽UA 傳總價超過NBA生涯薪資　

NBA／三分球以外的技術被遺忘！賈霸：想賞柯瑞一巴掌

相關新聞

NBA／柯瑞、波爾合轟64分 勇士逆轉雷霆重返西區第5

勇士隊當家射手湯普森（Klay Thompson）今天雖因背部痠痛缺陣，頂替上的「浪花小弟」波爾（Jordan Pool...

NBA／正規賽絕殺失手 詹姆斯延長賽致勝球退爵士

正規賽有機會靠突破完成「絕殺」一擊，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）卻沒把握，但延長賽他最後2...

NBA／安比德對綠衫軍狂轟52分 教頭：MVP之爭結束了

今年MVP呼聲極高的76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid），今天再用數據為自己「拉票」，對塞爾蒂克隊全場25投...

NBA／保護首輪籤提前「關機」？ 唐西奇否認：不值得討論

獨行俠季後賽機率自季中交易後從96%驟降至6%，想拚附加賽還得看雷霆臉色，今日傳出球團為了保護首輪籤有意讓後場雙星提前「關機」，不過頭號大將唐西奇(Luka Doncic)嚴正反駁：「只要還有機會，我

NBA／維金斯媒體前亮相！有望勇士例行賽最終戰復出

離開衛冕軍勇士隊51天，維金斯（Andrew Wiggins）終於歸隊，他自認回到球場時間不會太久，最快可能例行賽最終戰...

NBA／獨行俠交易後季後賽機率驟降90% 附加賽得看雷霆臉色

獨行俠在交易大限前換來厄文「豪賭一場」，看來注定將失敗收場，據美媒《Bleacher Report》報導，獨行俠交易前晉季後賽機率高達96%，如今卻卻只剩6%，例行賽最後三戰不僅得全勝，還得看雷霆臉色

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦