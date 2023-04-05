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NBA／安比德對綠衫軍狂轟52分 教頭：MVP之爭結束了
今年MVP呼聲極高的76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid），今天再用數據為自己「拉票」，對塞爾蒂克隊全場25投20中，豪取全場最高52分外帶13籃板，助隊以103：101搶下勝利，76人教頭瑞佛斯（Doc Rivers）更直接宣布，MVP競爭已經結束。
前兩季都在MVP票選排第2位的安比德，今年在ESPN的MVP票選中暫居第一，領先第二名的金塊隊球星約柯奇（Nikola Jokic）和第三的公鹿隊球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），有望獲得生涯第一座MVP。
52 PTS | 13 REB | 6 AST | 2 BLK— Philadelphia 76ers (@sixers) 2023年4月5日
it's giving...MVP.
🎥 presented by @PALottery pic.twitter.com/PqWaGhKgyU
今天用驚人演出為個人獎「背書」，這也是安比德本季第3度至少奪50分，教頭瑞佛斯說：「我們做錯了很多事情，但做對的事情就是有安比德。」
各球隊都在為自家球星拉抬聲勢，瑞佛斯當然不例外，他形容MVP爭奪戰已經有明確答案，「這傢伙一場NBA的比賽可以攻下超過全隊一半分數，我是有偏見沒錯，但MVP之爭已經結束了。」
“The MVP race is over.” pic.twitter.com/Pp4XLtV8Xw— Philadelphia 76ers (@sixers) 2023年4月5日
76人雖避免本季遭塞爾蒂克「橫掃」，但過程十分驚險，三節打完6分領先在第四節一度變4分落後，靠安比德和塔克（P.J. Tucker）讀秒階段的關鍵三分球才成為最後勝家，也難怪安比德說：「我不知道我們在做什麼，我們必須打得更好。」
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