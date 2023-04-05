NBA／保護首輪籤提前「關機」？ 唐西奇否認：不值得討論

獨行俠季後賽機率自季中交易後從96%驟降至6%，想拚附加賽還得看雷霆臉色，今日傳出球團為了保護首輪籤有意讓後場雙星提前「關機」，不過頭號大將唐西奇(Luka Doncic)嚴正反駁：「只要還有機會，我就會打！」

獨行俠目前37勝42敗排在西區第11位，落後附加賽最後一席第10的雷霆有1場勝差，兩隊都剩3場比賽，不過因雷霆握有對戰優勢，代表獨行俠最後3戰至少得比雷霆多贏2場，才有機會搶下最後一張門票，命運掌握在別人手上。

儘管機會渺茫，但唐西奇誓言奮戰到底，今日練習完受訪時直接表示：「我明天會上場，只要有些微機會，我就會打，所以沒有休兵問題。」

由於當年與尼克的波爾辛吉斯(Kristaps Porziņģis)交易案，獨行俠送出的首輪籤就是今年的前10順位保護，而依目前戰績，有不小機會落在尷尬的第10，因此為了保護這枚首輪籤，傳出球團有意不爭最後一席附加賽名額，讓唐西奇與厄文(Kyrie Irving)提前關機。

唐西奇則再次強調內部從沒討論過「關機」話題，「他們知道我不可能這樣做，球團都懂我，這一點都不值得討論」。

而談到交易後戰績直直落的問題，唐西奇也直言就是磨合不佳：「我想你們都看到了，我們失去了過往的化學效應，尤其是和上季相比。我認為球隊的化學效應是贏球的根本，但這並非一蹴可及，陣容大翻新後需要時間培養。」

至於被問到連續三年征戰季後賽與為母國打國際賽，加上少了副手布朗森(Jalen Brunson)後開季是獨力帶隊，是否因此體能下滑影響表現，唐西奇則強調不能把這當作藉口：「我還很年輕，還在球技上升期，雖然工作量很大，但我必須打得更聰明。」

「我是這支球隊的領袖，沒進季後賽唯一的戰犯就是我」，唐西奇說。