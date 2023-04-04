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NBA／獨行俠交易後季後賽機率驟降90% 附加賽得看雷霆臉色

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠交易前晉季後賽機率高達96%，如今卻卻只剩6%，想打附加賽還得看雷霆臉色。 法新社
獨行俠交易前晉季後賽機率高達96%，如今卻卻只剩6%，想打附加賽還得看雷霆臉色。 法新社

獨行俠在交易大限前換來厄文「豪賭一場」，看來注定將失敗收場，據美媒《Bleacher Report》報導，獨行俠交易前晉季後賽機率高達96%，如今卻卻只剩6%，例行賽最後三戰不僅得全勝，還得看雷霆臉色才有機會打附加賽。

目前37勝42負的獨行俠排在西區第11位，落後第10的雷霆1場勝差，由於雷霆握有對戰優勢，代表即使獨行俠最後3戰全勝，還得祈禱雷霆只能拿下1勝2敗，才有機會以吊車尾之姿搶進附加賽名單；若是獨行俠不幸輸了1場，就得要雷霆全敗才能超車。

命運無法操之在己，情況對獨行俠非常險峻，就連外界也不看好，季後賽機率從2月交易前的96%，到現在只剩6%。事實上季中交易後獨行俠化學效應大崩壞，唐西奇與厄文雙星合體不但先後受傷，兩人合體出賽也僅4勝11敗，戰績沒有更好只有更差，磨合完全失敗，也註定名列史上最失敗季中交易之一。

考量雷霆最後三戰對手分別為勇士、爵士與灰熊，確實有不小機率只拿1勝甚至全吞敗，但對獨行俠來說只能想辦法贏下最後3戰的對手國王、公牛與馬刺，剩下的再交給上帝決定，這樣至少被淘汰也沒有遺憾。

賽季尾聲落居如此窘境，這對上屆打進西區冠軍賽的獨行俠與唐西奇來說都很難堪，但到頭來他們也只能怪自己。

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