NBA／上周東西區最佳球員 布里吉斯與AD實至名歸獲選

NBA今日因NCAA冠軍戰休兵一天，聯盟依照慣例公布第24周的東西單周最佳球員，分別由籃網的布里吉斯與湖人的戴維斯獲選。

首先是湖人的戴維斯恢復到傷前無人能敵狀態，帶領球隊單周3戰全勝，分別擊敗公牛、灰狼與火箭，平均繳出38.7分、11.7籃板、2.0阻攻與1.0抄截的怪物成績，在禁區幾乎是無解存在。

其中對火箭之戰，戴維斯投20中15狂攻40分，成為湖人自歐尼爾後首位已至少75%命中率攻下40分的球員。湖人目前以40勝38負名列西區第七，但距離勇士僅有半場勝差，例行賽最後4戰對手為爵士(2戰)、快艇、太陽，難度各半，仍有不小機會以第六種子直接晉級季後賽。

至於東區則由季中因KD交易案轉戰籃網的布里吉斯獲選，他上周同樣率隊3戰全勝，平均攻下33分、5.7籃板、3.7助攻與1.3次抄截，分別戰勝火箭、老鷹與爵士。而對老鷹一戰攻下42分，是本季第三度攻破40分，且全部是在轉隊籃網後創下，有機會挑戰卡特(Vince Carter)當年季中轉隊後5度轟破40分的特別紀錄，巧合的是卡特同樣是轉戰籃網。

籃網目前以43勝35負排名東區第六，領先第七的熱火有2場勝差，最後四戰對手為灰狼、活塞、魔術與76人，有機會不用打附加賽直接進季後賽，送走雙星後仍堪稱贏家。