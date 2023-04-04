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NBA／又打不到半季！ 鵜鶘威廉森恐無緣例行賽復出

聯合新聞網／ 綜合報導
因傷已連續缺席41戰的「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）復原進度不如預期，最後4場例行賽恐難以復出。 路透社
因傷已連續缺席41戰的「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）復原進度不如預期，最後4場例行賽恐難以復出。 路透社

目前排名西區第8，但與湖人無勝差、且近8戰7勝的鵜鶘，還在努力拚搶直接晉級季後賽，卻在今日迎來壞消息，因傷已連續缺席41戰的「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）復原進度不如預期，最後4場例行賽恐難以復出，本於本季又是超過一半時間無法打球。

威廉森是在本周再次評估傷勢狀況，鵜鶘期盼他能趕上例行賽最後四戰，可惜結果依舊讓球團失望，復原情況並不樂觀，甚至無法參加例行賽前最後一次練習。自從他1月初因腿傷至今，已連續缺席41場比賽，如今這數字肯定會持續增加，代表他又只打不到半季，成為「玻璃狀元」。

少了威廉森的鵜鶘明顯是不同球隊，排名從1月時的西區龍頭跌落至附加賽行列，好在靠著近期8戰7勝加持，仍有機會力拼西區前六直接晉級季後賽，不過最後四戰對手分別為國王、灰熊、尼克與灰狼，前三隊已確定打進季後賽，灰狼則是可能的附加賽對手，每一戰都有必勝壓力。

值得一提的是威廉森無緣趕在例行賽前復出後，鵜鶘接下來會讓他直接關機、還是於附加賽或季後賽倉促上陣，成為外界關注的焦點，屆時教練團勢必得做出取捨。

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