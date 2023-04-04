T1聯盟／例行賽倒數4場 英熊洋將大勝自請離隊

T1聯盟季後賽即將登場，台灣啤酒英熊職業籃球隊今天卻宣布與陣中洋將大勝（Branden Dawson）解除合約，球團表示大勝昨天已向球團提出離隊申請，球團決定尊重大勝意願，並給予最深的祝福。

大勝本賽季加入台啤英熊至今，共出賽21場賽事，平均每場貢獻19分、11.9籃板、3.1助攻及2.9抄截，目前仍然是聯盟抄截王，可見在球隊扮演非常重要的角色。

雖沒能夠陪伴球隊爭戰到球季最後，大勝仍感謝英熊的一切，離開前特別提到非常享受跟英熊隊友們一起比賽，「接下來的賽事我會持續為你們加油。」

台啤英熊球團非常感謝大勝本季的付出，球團表示大勝在場上不論是防守或是爭搶籃板，總是展現「全綠以赴」的態度，也時常上演爆扣美技，場下也時常帶給隊友滿滿的能量，球團祝福大勝在未來的籃球路上一路順利，也期待未來能有機會再度和大勝一同奮戰。

英熊目前戰績12勝14敗，排名暫居第4，幾乎篤定要和排名第5的隊伍先進行季後挑戰賽，爭取季後賽首輪挑戰聯盟龍頭新北中信特攻的身份。