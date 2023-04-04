NBA／陰謀論畫下句點 美媒揭露維金斯缺席真正原因

勇士今日傳來好消息，因「家庭因素」連續缺席22場的主力戰將維金斯（Andrew Wiggins）有望在本周歸隊，而外界猜測多時的缺席真正原因也曝光，原來是父親面臨嚴重的健康問題。

據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）揭露，維金斯離隊原因是因老爸面臨嚴重醫療問題，他才決定選擇離隊陪伴親人。儘管查拉尼亞並未明確說明病情，但已讓喧騰一時的「缺席陰謀論」畫下句點，這其間甚至有謠言指出維金斯的理由是「說謊」、真正原因和他女友強森(Mychal Johnson)有關，也讓他女友一度爆氣，在推特上批評「網路真的是很病態的地方」。

The internet is really a sick place🤮 — Mychal Johnson (@mycoool_) 2023年3月16日

事實上隊友格林日前也在個人Podcast上聲援維金斯，並斥責這些謠言，「有些人的閒言閒語真的讓人感到噁心，你不知道他正在經歷些甚麼就肆意批評，這一切真的讓人不爽，快停止吧！」

真相出爐後，這期間對維金斯確實不好受，在如此艱難的情況下得被迫面對這些流言蜚語，球迷得明瞭交易傳聞和私人生活是兩件事。

無論如何維金斯此時歸隊就像及時雨，正在拚搶季後賽排名的勇士，急需他在攻防兩端的貢獻。勇士目前41勝38敗排西區第6，若能維持排名就不需打附加賽，不過衛冕軍離目前第7的湖人和第8的鵜鶘都只有半場勝差，例行賽最後3戰碰雷霆、國王和拓荒者場場關鍵。