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NBA／家庭因素缺陣22場 維金斯有望本周回歸勇士

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

勇士隊上季奪冠的重要功臣維金斯（Andrew Wiggins），2月因家庭因素離開球隊，已經連續缺席22場比賽，不過有望本周歸隊，為衛冕軍注入一劑強心針。

美國ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）接獲消息來源指出，維金斯在接續24小時內就會回到灣區，且在本周就能歸隊，儘管能否趕上勇士最後3場例行賽還是未知數，對目前排西區第6的衛冕軍仍是正向消息。

維金斯前一場出賽已是台灣時間2月14日，他因家庭因素離隊，勇士球團基於個人隱私並沒給詳細說明，不過上周包括教頭柯爾（Steve Kerr）和柯瑞（Stephen Curry）都表示，盼球隊重要戰力能盡快歸隊，柯爾還提到維金斯仍維持每天自主訓練。

28歲的維金斯去年10月才和勇士續約4年，本季他除連續缺席22戰，也曾因左腳酸痛休息3場、右大腿拉傷缺陣10場，以及感冒休兵7場；本季他累積出賽37場，繳出的場均成績是17.1分、5.0籃板、2.3助攻。

勇士目前41勝38敗排西區第6，若能維持排名就不需打附加賽，不過衛冕軍離目前第7的湖人和第8的鵜鶘都只有半場勝差，例行賽最後3戰碰雷霆、國王和拓荒者場場關鍵。

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