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NBA／勇士剩3場比賽都要贏！柯瑞：創造季後賽氣氛

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

勇士今天以110：112不敵沒有約柯奇（Nikola Jokic）的金塊隊，柯瑞（Stephen Curry）表現荒腔走板，三分球14投僅2中，他賽後直言這樣的失利，不能在季後賽發生。

「這是一個執行力的問題，我們在上半場創造優勢，卻無法延續。我們要意識到，如果想在季後賽獲勝，今晚的比賽就不能發生」柯瑞說。

談到賽季還剩三場比賽，柯瑞認為球隊一定要獲勝，「我們要自己控制命運，周二先保護主場（對雷霆），接著前往沙加緬度（國王），最後去波特蘭（拓荒者）贏下比賽，這三場都要有緊迫感，不僅僅是勝利，還要創造季後賽的氣氛。」

勇士第二節曾一度領先15分，卻被金塊打出27：15的攻勢，對此柯爾（Steve Kerr）批評球隊表現：「第二節我們完全失控，失去攻防兩端的注意力，放棄大量進攻籃板機會。在進攻端太多無意義的持球，發生失誤，還有很多糟糕的投籃選擇。」

勇士今天團隊三分球命中率僅21.4%，柯爾直言球的流動有問題，「我們彼此不信任，金塊在防守端打得很好，迫使我們運球很困難，但我們不夠敏銳，不相信球的移動，無法把球傳到兩側，製造更好的空檔。」

柯瑞雖表現低迷，但柯爾為他緩頰：「他打出不可思議的一年，為我們做很多事，這只是一個艱難的夜晚。」

Stephen Curry

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