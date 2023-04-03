快訊

29歲正妹剛考上救護員卻離世 宜蘭追贈義消制服幫圓夢

日本正式宣布5月8日起降級新冠 入境免打3劑疫苗

海巡副分署長跟廠商過從甚密？ 遭爆廠商爽拿2.6億 海巡署發5點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／審美疲勞導致被低估？公鹿團隊：希臘怪物就是MVP

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
公鹿球星安戴托昆波。 法新社
公鹿球星安戴托昆波。 法新社

公鹿隊今天和76人隊正面對決，不只是季後賽前哨戰，也是兩隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和安比德（Joel Embiid）「MVP」之爭；安戴托昆波第四節就獲得主場球迷「MVP」呼喊，隊友、教練也紛紛為他背書，認為「希臘怪物」絕對夠格獲得第3座年度MVP。

安戴托昆波今天17投13中攻下33分，另有14籃板和6助攻，助隊以117：104奪勝，本季第56勝入袋。公鹿勝場數傲視各隊，不只有機會以頭號種子進入季後賽，也讓「希臘怪物」年度獎項之爭再添利多。

安比德今天也有32分、9籃板，但25投11中，命中率不如「希臘怪物」，不過他在ESPN的MVP票選中仍暫居第一，領先第二名的金塊隊球星約科奇（Nikola Jokic）和排名第三的安戴托昆波。

身為2019年和20年的MVP，「希臘怪物」本季仍有場均31.1分、11.8籃板、5.6助攻表現，但MVP討論呼聲不如安比德和約柯奇，隊友哈勒戴（Jrue Holiday）解讀是人們已經有些疲乏，有點像是湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的狀況。

「詹姆斯已經做了太多，人們會覺得習以為常，但並非如此。」哈勒戴指出，安戴托昆波就是類似情況，他讓很多事情都看似輕鬆，前幾年大家會感到驚奇，過去沒有人能達到，「實際上，時至今日，也沒人可以做到他的成就，他在排名最佳的球隊，不只是東區，是整個聯盟。」

公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）也說，團隊認為安戴托昆波是MVP不二人選，不只是最好的球員，也擁有最好數據，「他攻守兩端的表現，籃板、阻攻、防守，他什麼都做到了，關鍵一擊執行者、攻擊、站上罰球線，我們認為他該在討論中，他應該要是這人選。」

「希臘怪物」強調，專注的事情非個人獎項，而是團隊一起完成最終目標，他說：「這是很棒的成就，贏得前兩座時我很開心，我仍能進入討論中，我很開心我持續保持，我也很開心能幫助團隊更傑出，這才是我唯一目標，把自己放在對的位置，幫助團隊更好。」

延伸閱讀

NBA／安戴托昆波統治級表現力壓安比德 公鹿主帥：他是MVP

NBA／飆51分創多項紀錄 哈勒戴：我像不會灌籃的字母哥

NBA／安比德缺席大戰約柯奇 金塊球迷張貼趣味尋人啟事

NBA／安戴托昆波寫完美大三元 公鹿教頭大讚特別：像投手投出完全比賽

相關新聞

NBA／勇士剩3場比賽都要贏！柯瑞：創造季後賽氣氛

勇士今天以110：112不敵沒有約柯奇（Nikola Jokic）的金塊隊，柯瑞（Stephen Curry）表現荒腔走板，三分球14投僅2中，他賽後直言這樣的失利，不能在季後賽發生。 「這是一

NBA／場均38.6分助湖人3連勝 戴維斯：感覺重回受傷前狀態

湖人今天以134：109痛宰火箭，團隊36次助攻創賽季新高。本場20投15中砍下40分的戴維斯（Anthony Davis）賽後也稱讚隊友們的表現。 「感覺我就像回到受傷前的自己，大家都打得很好

NBA／審美疲勞導致被低估？公鹿團隊：希臘怪物就是MVP

公鹿隊今天和76人隊正面對決，不只是季後賽前哨戰，也是兩隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetok...

NBA／讚亞歷山大出類拔萃 杜蘭特：雷霆擁有光明未來

杜蘭特（Kevin Durant）在熟悉的雷霆主場「Paycom Center」展現「死神」威力，第四節藉由保羅（Chris Paul）的助攻妙傳命中3顆關鍵三分球，更賞給亞歷山大（Shai Gilg

NBA／史上唯一一人！范弗利特獨擁隊史得分助攻雙紀錄

在對黃鋒一戰中，范弗利特（Fred VanVleet）送出生涯新高20次助攻，一舉打破由羅瑞（Kyle Lowry）、卡德隆（Jose Calderon）和史陶德邁爾（Damon Stoudamire

NBA／重返雷霆主場遭噓聲伺候 杜蘭特：比過去更多愛

杜蘭特（Kevin Durant）是雷霆上世代指標球星，卻在2016年夏天轉戰勇士隊。事發已過7年，先後換穿籃網和太陽球衣的他再度踏進雷霆主場，依然收到許多球迷的噓聲。 「我明白我對這裡的球迷意

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦