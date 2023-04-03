NBA／審美疲勞導致被低估？公鹿團隊：希臘怪物就是MVP

公鹿隊今天和76人隊正面對決，不只是季後賽前哨戰，也是兩隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和安比德（Joel Embiid）「MVP」之爭；安戴托昆波第四節就獲得主場球迷「MVP」呼喊，隊友、教練也紛紛為他背書，認為「希臘怪物」絕對夠格獲得第3座年度MVP。

安戴托昆波今天17投13中攻下33分，另有14籃板和6助攻，助隊以117：104奪勝，本季第56勝入袋。公鹿勝場數傲視各隊，不只有機會以頭號種子進入季後賽，也讓「希臘怪物」年度獎項之爭再添利多。

安比德今天也有32分、9籃板，但25投11中，命中率不如「希臘怪物」，不過他在ESPN的MVP票選中仍暫居第一，領先第二名的金塊隊球星約科奇（Nikola Jokic）和排名第三的安戴托昆波。

身為2019年和20年的MVP，「希臘怪物」本季仍有場均31.1分、11.8籃板、5.6助攻表現，但MVP討論呼聲不如安比德和約柯奇，隊友哈勒戴（Jrue Holiday）解讀是人們已經有些疲乏，有點像是湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的狀況。

「詹姆斯已經做了太多，人們會覺得習以為常，但並非如此。」哈勒戴指出，安戴托昆波就是類似情況，他讓很多事情都看似輕鬆，前幾年大家會感到驚奇，過去沒有人能達到，「實際上，時至今日，也沒人可以做到他的成就，他在排名最佳的球隊，不只是東區，是整個聯盟。」

公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）也說，團隊認為安戴托昆波是MVP不二人選，不只是最好的球員，也擁有最好數據，「他攻守兩端的表現，籃板、阻攻、防守，他什麼都做到了，關鍵一擊執行者、攻擊、站上罰球線，我們認為他該在討論中，他應該要是這人選。」

「希臘怪物」強調，專注的事情非個人獎項，而是團隊一起完成最終目標，他說：「這是很棒的成就，贏得前兩座時我很開心，我仍能進入討論中，我很開心我持續保持，我也很開心能幫助團隊更傑出，這才是我唯一目標，把自己放在對的位置，幫助團隊更好。」