NBA／讚亞歷山大出類拔萃 杜蘭特：雷霆擁有光明未來

杜蘭特（Kevin Durant）在熟悉的雷霆主場「Paycom Center」展現「死神」威力，第四節藉由保羅（Chris Paul）的助攻妙傳命中3顆關鍵三分球，更賞給亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一記重要封阻，幫助太陽順利拿下比賽。

紀錄顯示，杜蘭特轉戰太陽後出賽6場全都獲勝，個人近20次出賽只輸過1場。

賽後杜蘭特也稱讚了年輕雷霆的未來發展前景。「這支雷霆比我剛來時還要更全面。我們當時的比賽節奏沒有這麼快，顯然現在的雷霆更適合打當今流行的小球戰術。他們擁有3到4位身高6呎7、6呎8可以持球的球員，真希望我們當初也有這樣的配置。」

Two of the smoothest scorers in the league went at it tonight 👀



SGA: KD:

39 PTS 35 PTS

5 AST 5 AST

2 STL 2 BLK

55.1 FPTS 52.5 FPTS#FantasyDuel pic.twitter.com/69ZzDBnSpv — NBA Fantasy (@NBAFantasy) 2023年4月3日

對於新雷霆一哥亞歷山大的強勢表現，杜蘭特同樣盛讚不已。

「從亞歷山大大學時期開始，我就一直很關注他的比賽，他的身高和臂展比同位置球員還要更好。他打球很全面，知道如何在高水準的賽事中得分。身為天生的得分好手，你必須學會如何調整，擅用不同的手段取分，包括出手時機、裁判哨音等，我認為他想成為這方面的大師。」

杜蘭特繼續說道：「憑藉著亞歷山大的高度和運動能力，將會很難去防守他。雷霆擁有光明的未來。」