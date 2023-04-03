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NBA／史上唯一一人！范弗利特獨擁隊史得分助攻雙紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
范弗利特從落選新秀到手握隊史兩大最高紀錄。 美聯社
范弗利特從落選新秀到手握隊史兩大最高紀錄。 美聯社

在對黃鋒一戰中，范弗利特（Fred VanVleet）送出生涯新高20次助攻，一舉打破由羅瑞（Kyle Lowry）、卡德隆（Jose Calderon）和史陶德邁爾（Damon Stoudamire）所保持的隊史19次助攻紀錄。

此外，范弗利特此戰也拿到20分，完成生涯首度雙20，成為暴龍隊史第3位有雙20演出的球員，但前面兩人波許（Chris Bosh）和瓊斯（Popeye Jones）都是得分籃板雙20，波許更2次達成過。

另一方面，范弗利特曾在2021年2月2日對戰魔術狂砍11颗三分球，飆出暴龍隊史新高54分。根據統計顯示，范弗利特成為歷史上唯二同時擁有球隊單場最高得分和助攻紀錄的球員。

前一人是傳奇巨星張伯倫（Wilt Chamberlain），他保持76人史最高68分紀錄，另外單場21次助攻則是其他人並列。換句話說，范弗利特可說是唯一一位真正握有雙項紀錄的球員，相當難能可貴。

至於衛斯特布魯克（Russell Westbrook）是比較可惜，他擁有單場58分的雷霆隊史紀錄，但24次助攻比雷霆前身西雅圖超音速鐵衛麥克米倫（Nate McMillan）的紀錄還少1次。

打著非選秀出身的背景，范弗利特可說是成為落選新秀的標竿，他和戴維斯（Bob Davies）成為史上唯二能夠完成得分助攻雙20的落選球員，而後者紀錄已經要遠遠追溯到1955年。

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