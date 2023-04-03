NBA／重返雷霆主場遭噓聲伺候 杜蘭特：比過去更多愛

杜蘭特（Kevin Durant）是雷霆上世代指標球星，卻在2016年夏天轉戰勇士隊。事發已過7年，先後換穿籃網和太陽球衣的他再度踏進雷霆主場，依然收到許多球迷的噓聲。

「我明白我對這裡的球迷意義重大，我卻那樣離開。這次已經比過去得到更多愛。」杜蘭特說。

Loud boos for KD in OKC pic.twitter.com/fUPOucc2N8 — NBACentral (@TheNBACentral) 2023年4月2日

儘管敵意依舊，但雷霆諸將想要擋住杜蘭特的進攻卻難如登天。他全場21投13中，攻下35分5籃板5助攻2阻攻，包括第四節命中3顆重要三分球外加1次關鍵封阻，幫助太陽順利奪勝。數據顯示，只要杜蘭特有出賽，太陽還沒有輸過一場比賽。

太陽主帥威廉斯（Monty Williams）曾和杜蘭特在雷霆共事，他不明白杜蘭特為何會被噓聲伺候，「我長期以來一直尊重這裡的球迷，我明白失去杜蘭特這樣的球員不好受，但我認為有些時候，需要看看他對這支球隊的貢獻。他愛這座城市，我希望有一天這裡的球迷能欣賞他。」