NBA／范弗利特手握暴龍得分助攻紀錄 主帥：他真的很棒

席亞康（Pascal Siakam）飆出36分7籃板7助攻，范弗利特（Fred VanVleet）送出20分20助攻5籃板3抄截，創下生涯單場最多助攻紀錄，暴龍挾著先發5人的強勢發揮，在客場以128比108大勝黃蜂，確保了可以打附加賽的資格。

暴龍最近5場比賽獲得4勝，目前和老鷹同為39勝39敗，雙方無勝差，但排名方面，暴龍由於對戰劣勢，只能位居第9。附加賽對很可能將是公牛。

公牛今天靠著德羅展（DeMar DeRozan）和拉文（Zach LaVine）聯手攻下67分，在主場以21分之差輕取灰熊。公牛領先魔術4場勝差，幾乎可以說是鎖定東區最後一個附加賽席次。

巴恩斯表示：「現在大家戰績差距很小，我們需要每一場勝利，每場比賽對我們都很重要。」

「這段時間對我們來說很重要，每場處於贏球的模式，無須想太多。你必須要發揮最佳表現，我們只是想在球季這段時間打出最好的籃球。」范弗利特（Fred VanVleet）。

范弗利特目前以54分和20次助攻，分別佔據暴龍隊史單場最多得分和助攻雙項紀錄。「他真的很棒。」暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）說。