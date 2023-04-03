NBA／保羅3度妙傳助關鍵進球 杜蘭特：沒想到防守者會遠離我

太陽今天以128：118擊敗雷霆，取得近期的5連勝，戰績43勝35敗，領先第5的快艇2.5場勝差。杜蘭特（Kevin Durant）轉戰太陽後出賽6場全勝，個人近20次出賽只輸過1場。

杜蘭特全場21投13中攻下35分5籃板5助攻2阻攻，布克（Devin Booker）拿到22分10助攻，艾頓（Deandre Ayton）19分11籃板，保羅（Chris Paul）則有16分8助攻。雷霆陣中則以亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表現最佳，罰球17投全中，攻下39分。

leaving Durant open after doubling Booker and Paul pic.twitter.com/WbS875vvte — Matt Petersen (@TheMattPetersen) 2023年4月3日

比賽中段杜蘭特連續接獲保羅傳球，飆進兩記底線重要三分球，之後剩下47.1秒他又是獲得老大哥的助攻，又砍進一顆三分球，這3球成了太陽能夠穩住領先優勢的關鍵，對此杜蘭特直言：「我從來沒想過防守球員會這樣遠離放掉我。」

針對太陽全場一共傳出31次助攻，杜蘭特也表示：「多多傳球是很好的比賽方式，我們也希望打出這樣的模式。保羅能夠傳出任何球，他能在場上找到我，我只需要完成終結。」

Two of the smoothest scorers in the league went at it tonight 👀



SGA: KD:

39 PTS 35 PTS

5 AST 5 AST

2 STL 2 BLK

55.1 FPTS 52.5 FPTS#FantasyDuel pic.twitter.com/69ZzDBnSpv — NBA Fantasy (@NBAFantasy) 2023年4月3日

雷霆今天獲得41次罰球，太陽則是26次，對此威廉斯（Monty Williams）回應：「我肯定不會發表瘋狂的言論，因為那會讓我損失很多錢。」

威廉斯亦表示，杜蘭特剩下1分41秒時回防阻攻封下亞歷山大的快攻，可以說是一次讓雙方氣勢消長的重要防守。