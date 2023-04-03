快訊

南韓仁川樂天電影院大樓起火 消防當局動員上百人灌救傷亡未知

點名這2國！金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月很關鍵

我駐巴西外交官墜樓亡！遺孀公開信控高層栽贓害輕生 外交部回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／保羅3度妙傳助關鍵進球 杜蘭特：沒想到防守者會遠離我

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特(右)。 路透
杜蘭特(右)。 路透

太陽今天以128：118擊敗雷霆，取得近期的5連勝，戰績43勝35敗，領先第5的快艇2.5場勝差。杜蘭特（Kevin Durant）轉戰太陽後出賽6場全勝，個人近20次出賽只輸過1場。

杜蘭特全場21投13中攻下35分5籃板5助攻2阻攻，布克（Devin Booker）拿到22分10助攻，艾頓（Deandre Ayton）19分11籃板，保羅（Chris Paul）則有16分8助攻。雷霆陣中則以亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表現最佳，罰球17投全中，攻下39分。

比賽中段杜蘭特連續接獲保羅傳球，飆進兩記底線重要三分球，之後剩下47.1秒他又是獲得老大哥的助攻，又砍進一顆三分球，這3球成了太陽能夠穩住領先優勢的關鍵，對此杜蘭特直言：「我從來沒想過防守球員會這樣遠離放掉我。」

針對太陽全場一共傳出31次助攻，杜蘭特也表示：「多多傳球是很好的比賽方式，我們也希望打出這樣的模式。保羅能夠傳出任何球，他能在場上找到我，我只需要完成終結。」

雷霆今天獲得41次罰球，太陽則是26次，對此威廉斯（Monty Williams）回應：「我肯定不會發表瘋狂的言論，因為那會讓我損失很多錢。」

威廉斯亦表示，杜蘭特剩下1分41秒時回防阻攻封下亞歷山大的快攻，可以說是一次讓雙方氣勢消長的重要防守。

Kevin Durant

相關新聞

NBA／浪花兄弟手感低迷 金塊少約柯奇仍險勝勇士

西區龍頭金塊主場迎戰勇士隊，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）再度輪休，不過勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）兩人合計56投17中，最終以

NBA／戴維斯40分肆虐禁區 湖人痛宰火箭重奪西區第7

湖人今天作客休士頓，前場比賽一度扭傷腳踝依舊有神勇演出的戴維斯（Anthony Davis），再度肆虐禁區狂轟40分，率湖人134：109痛宰火箭。湖人強取3連勝，戰績40勝38敗重新奪回西區第7名，

NBA／安戴托昆波統治級表現力壓安比德 公鹿主帥：他是MVP

東區龍頭公鹿今天在主場迎戰76人隊，當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場17投13中，攻下33分14籃板，終場以117：104輕取76人。 公鹿首節就取得15分領

NBA／保羅3度妙傳助關鍵進球 杜蘭特：沒想到防守者會遠離我

太陽今天以128：118擊敗雷霆，取得近期的5連勝，戰績43勝35敗，領先第5的快艇2.5場勝差。杜蘭特（Kevin Durant）轉戰太陽後出賽6場全勝，個人近20次出賽只輸過1場。

NBA／厄文飆41分卻衝動犯規 唐西奇絕殺失敗獨行俠不敵老鷹

獨行俠近況不佳，排名跌出附加賽席次外，今天面對老鷹，厄文（Kyrie Irving）雖然狂飆41分，最後關頭卻衝動犯規，讓對手輕易得超前分，唐西奇（Luka Doncic）最後一擊也沒投進，最終以13

NBA／10年第二度闖季後賽 尼克總教練：只是目標之一

布朗森（Jalen Brunson）和葛萊姆斯（Quentin Grimes）今天各轟下27分，率領尼克隊以118：10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦