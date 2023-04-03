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NBA／安戴托昆波統治級表現力壓安比德 公鹿主帥：他是MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波(持球者)、安比德。 法新社
安戴托昆波(持球者)、安比德。 法新社

東區龍頭公鹿今天在主場迎戰76人隊，當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場17投13中，攻下33分14籃板，終場以117：104輕取76人。

公鹿首節就取得15分領先，隨後整場比賽一路領先，末節最後4分鐘，雙方換上替補，比賽進入垃圾時間。公鹿除安戴托昆波外，洛佩茲（Brook Lopez）21分6籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）19分9助攻。

安比德（Joel Embiid）進帳28分9籃板，馬克西（Tyrese Maxey）29分，哈登（James Harden）僅得11分，不過他在比賽中傳出生涯第7000次助攻，目前生涯累積7001次助攻，排歷史第20，現役第4。

公鹿雖贏球，但主力後衛艾倫（Grayson Allen）卻在第三節受傷退場，主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）賽後表示：「傷勢只是輕中度，不過還需要觀察幾天。」

本季MVP兩大熱門為安比德及金塊隊約柯奇（Nikola Jokic），安戴托昆波有稍微被忽略的情況，對此布丹霍澤則是大力為子弟兵發聲：「我當然覺得安戴托昆波是MVP。」

Giannis Antetokounmpo Joel Embiid James Harden

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