NBA／10年第二度闖季後賽 尼克總教練：只是目標之一

布朗森（Jalen Brunson）和葛萊姆斯（Quentin Grimes）今天各轟下27分，率領尼克隊以118：109擊敗巫師隊，鎖定季後賽席位，成為東區第5支晉級隊伍，教頭錫伯杜（Tom Thibodeau）強調，晉級季後賽只是目標之一，接續還有很多任務要完成。

這不過是尼克近10年來第2度晉級季後賽，錫伯杜說：「這是很棒的成就，因為這是我們的目標之一。」他表示接續還有很長的路，仍要保持專注，先準備好下一戰客場到印第安納出戰溜馬的比賽。

話雖如此，尼克能闖季後賽仍屬不易，畢竟從2000年打進東區冠軍戰後，尼克季後賽只拿過一輪勝利，是2013年第一輪出戰塞爾蒂克隊；本季開打前，尼克和國王、灰狼同樣只有6度打進季後賽，聯盟第二少，不過優於5次的黃蜂。

能直接晉級季後賽，不用落入附加賽，布朗森表示是很好的感覺，「我們的賽季可以走得更遠，這樣很棒。」且扭傷右腳踝的尼克球星藍道（Julius Randle）月中將進行評估，在球隊不需要打附加賽的情況下，藍道也可以獲得更多休息時間。

尼克老闆多蘭（James Dolan）1月受訪時就提到，晉級季後賽是今年共同目標，今天確定完成，錫伯杜也感謝老闆對自家球隊的信心，「我們有很多年輕球員，他們會得到寶貴經驗，年輕球員會愈打愈好，所以當他們上場，他們就在學習，變得更好，我們也在培養大家做得到的信念。」