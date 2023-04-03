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NBA／浪花兄弟手感低迷 金塊少約柯奇仍險勝勇士

聯合新聞網／ 綜合報導
穆雷(左)第四節拿到重要10分，幫助金塊擊退勇士。 法新社
穆雷(左)第四節拿到重要10分，幫助金塊擊退勇士。 法新社

西區龍頭金塊主場迎戰勇士隊，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）再度輪休，不過勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）兩人合計56投17中，最終以110：112不敵金塊，結束近期的2連勝。

勇士首節取得10分領先，第二節狀態下滑，領先只剩3分。雙方第三節展開拉鋸戰，金塊前鋒波特（Michael Porter Jr.）連得7分，反超比分。末節金塊延續氣勢將分差擴大。

不過勇士沒有放棄，湯普森最後關頭右側底角命中三分球，110：112落後2分。隨後金塊發球險些發生失誤，裁判吹爭球，勇士搶到球權，傳給弧頂的湯普森，這一次他卻是失手，雖然自己搶下籃板球再度出手，但被穆雷（Jamal Murray）蓋火鍋，終場勇士就以2分之差飲恨。

波特29分11籃板，穆雷26分8助攻，柯瑞28投僅8中，攻下21分。湯普森28投9中，得到25分。勇士賽後戰績41勝38敗與快艇相同，比較分組對戰成績，勇士跌回西區第6。

Stephen Curry Klay Thompson

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