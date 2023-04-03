NBA／厄文飆41分卻衝動犯規 唐西奇絕殺失敗獨行俠不敵老鷹

獨行俠近況不佳，排名跌出附加賽席次外，今天面對老鷹，厄文（Kyrie Irving）雖然狂飆41分，最後關頭卻衝動犯規，讓對手輕易得超前分，唐西奇（Luka Doncic）最後一擊也沒投進，最終以132：134不敵老鷹。

獨行俠近8戰苦吞7敗，戰績跌到37勝42敗，而排名西區第10的雷霆今天也不敵太陽，雙方仍維持1場勝差。

老鷹首節末段打出8：2的攻勢，取得8分領先。獨行俠第二節曾一度追平比分，但始終無法超前。厄文末節發威得到14分，老鷹123：121進入最後21秒，獨行俠中鋒伍德（Christian Wood）持球切入要到犯規，第1罰命中，第2罰卻失手，球被老鷹球員潑出界外。

Christian Wood misses the game-tying free throw with 1 second left 😩 pic.twitter.com/M0LMb21J1a — Action Network (@ActionNetworkHQ) 2023年4月3日

獨行俠握有球權，時間只剩1秒，結果設計給麥基（JaVale McGee）空接，老鷹中鋒卡佩拉（Clint Capela）卻打手犯規。麥基站上罰球線，2罰1中，雙方進入延長。

JAVALE MCGEE FOULED. 🤯



pic.twitter.com/CsRCtOKO8m — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年4月3日

延長賽雙方持續拉鋸，厄文攻進追平分，卻衝動犯規送楊恩（Trae Young）上罰球線得2分，唐西奇最後一擊底角出手未進，結束比賽。

Kyrie Irving fouls Trae Young with less than 2 seconds left 😳



He made both free throws to put Atlanta (-150 ML) up by 2. pic.twitter.com/yAJjqMjrfc — Action Network (@ActionNetworkHQ) 2023年4月3日

老鷹全隊7人得分上雙，其中楊恩24分12助攻。獨行俠方面，厄文攻下41分，唐西奇22分7籃板7助攻，伍德18分11籃板，