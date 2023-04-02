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NBA／本季勇士非公牛王朝解體 柯爾：這不是「最後之舞」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士三劍客攜手贏得4冠。 路透社
勇士三劍客攜手贏得4冠。 路透社

柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）自從合體以來，幫助勇士8年內4度奪冠，這超過10年的合作模式，隨著湯普森和格林即將面臨換約，加上新勞資協議針對高豪華稅的懲罰，都讓外界認為這可能是勇士版的「最後之舞（The Last Dance）」。

不過對於昔日公牛王朝成員的柯爾（Steve Kerr），曾經見證三連霸的最後光芒四射，瞬間又化為灰燼的過程，在他看來，2022-23年的勇士絕非1997-98年的公牛。

「這絕不是『最後之舞』，」柯爾說，「當年公牛情況已經很明朗，一切只能走向那個地步。禪師離開了，其他人合約也都到了，就這麼結束了。」

「但勇士的狀況並非如此。我所知道的是，拉卡柏（Joe Lacob）很想要延續勇士王朝，他樂於維持這樣的陣容。你知道在金錢財務方面的投入，他做了令人難以置信的承諾，以確保這支球隊的強大競爭力。他一直致力於此，所以我認為我們很有可能延續這樣的陣容組合，無須過度擔心。」柯爾說。

柯爾也強調，眼下球隊還有更需要關注的事情，必須盡全力贏球，為季後賽做好準備。

外界普遍認為，即便拉卡柏想要留下所有核心，但合約依然是非常現實的事情。倘若勇士能在衛冕之路上有優異的表現，或許每個人留下的機會將大大增加，但對於還沒篤定拿到季後賽門票的他們來說，眼前還是充滿了許多變數。

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