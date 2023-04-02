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NBA／獨行俠馬刺火箭若無緣季後賽 43年來首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇(右)與厄文同時出賽，獨行俠戰績僅4勝10敗。 路透社
唐西奇(右)與厄文同時出賽，獨行俠戰績僅4勝10敗。 路透社

近7場比賽吞下6敗，當唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）同場合體時，戰績更是慘膽的4勝10敗。

對獨行俠來說，當排名從西區前6一路暴跌到目前的第11名，眼下已經沒有留給他們太多時間了。球隊只能趕快甩開連敗陰霾，將心力全部投注在剩下的硬仗。

獨行俠目前落後第10名的雷霆1場勝差，剩餘4場例行賽將分別對上老鷹、國王、公牛、馬刺，後面3場皆為主場作戰。

「我們現在先要集中精力考慮下一場對老鷹的比賽，現在必須翻頁去思考如何贏下比賽，我們現在不擔心之後附加賽的情況，這有點講太早了。」總教練基德（Jason Kidd）表示。

談到附加賽資格的爭奪，唐西奇仍相信獨行俠有機會搶下一席。「顯然還是有希望的。我總是說人必須懷抱希望直到最後一刻。我們要奮戰到最後，你必須相信你可以做到。」

目前火箭和馬刺分居西區倒數前兩名，倘若連獨行俠都無緣季後賽，這將會是1980年以來首度出現這3隊都沒有季後賽可打的情況。

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