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NBA／獨行俠季後賽命懸一線 唐西奇：防不住對手也沒用

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇持續飆分也無助於獨行俠止敗。 法新社
唐西奇持續飆分也無助於獨行俠止敗。 法新社

唐西奇（Luka Doncic）再度飆出42分10籃板8助攻的全能數據，但又一次獨行俠還是以敗仗收場，在最近7場比賽輸掉其中6次，從一度西區前段班，如今已經跌到第11名，甚至連附加賽資格都岌岌可危。

獨行俠目前落後第10名的雷霆1場勝差，剩餘4場例行賽將分別對上老鷹、國王、公牛、馬刺，後3場皆為主場作戰。

對獨行俠來說，今天敗給熱火最無奈的情況是，球隊的投籃命中率高達61%，顯示在進攻端，獨行俠顯然沒太大狀況，然而在守不住對方進攻下，依然節節敗退。

根據統計，本季在獨行俠團隊命中率至少54%時，戰績是7戰全勝，而當他們命命中率超過6成時，包含季後賽在內，戰績是驚人的30勝2敗。

「情況都一樣。我們進攻沒有問題，但如果我們一場比賽都要丟掉130分，那就真的很難贏球了。」唐西奇說。

小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也持類似看法，「當你第一節就讓對方拿到40幾分，你根本沒有機會贏得比賽。」

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